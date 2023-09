ConfCommunication, concluso l’evento sulla comunicazione

La giornata di alta formazione a Catania

3' DI LETTURA

CATANIA – Si conclude ConfCommunication, evento di alta formazione promosso da Confcommercio Imprese per l’Italia – Terre dell’Etna e del barocco – Catania Metropolitana. Come si legge nel comunicato conclusivo, l’evento “ha lanciato ai partecipanti un messaggio forte e chiaro: in qualunque tipo di relazione, da quelle interpersonali a quelle lavorative, una comunicazione aperta e rispettosa favorisce la comprensione reciproca, la risoluzione dei problemi e la costruzione di rapporti sani e armoniosi”.

ConfCommunication, i partecipanti

Un messaggio veicolato attraverso le testimonianze di chi, come il conduttore Simone Terreni, fondatore di VoipVoice, noto per la sua visione imprenditoriale e la determinazione nel creare soluzioni innovative, ha voluto condividere know-how ed esperienze, divenute per i presenti preziose fonti di ispirazione.

O come Riccardo Pirrone, social media manager di Taffo, agenzia funebre resa celebre dall’impiego di una comunicazione irriverente e dissacrante. Con un approccio creativo, black humor ai massimi livelli e tecniche di real time marketing, Pirrone ha sviluppato una strategia personalizzata per la sua azienda, guadagnando una reputazione di eccellenza nel settore.

“Non parlare dei tuoi servizi – ha suggerito Pirrone alla platea del President Park Hotel di Aci Castello –, parla del perché fai quel che fai”. Un approccio che mira a connettersi emotivamente con il pubblico e a dimostrare autenticità, comunicando la motivazione più profonda, creando così un legame più significativo tra l’azienda e i suoi clienti potenziali.

Gli altri interventi

Ospite dell’evento anche la ex campionessa di pallavolo e giocatrice della nazionale italiana, Maurizia Cacciatori, che dopo essersi ritirata dall’attività agonistica è diventata una speaker di rilievo. Con la sua esperienza nello sport e la sua passione per la comunicazione, ha affrontato una vasta gamma di argomenti legati alla leadership, alla motivazione, alla gestione delle emozioni e alla costruzione di team di successo. Ambasciatrice di diverse campagne sociali, ha utilizzato la sua piattaforma per promuovere messaggi positivi e ispirare gli altri.

“Il senso di appartenenza – ha detto Cacciatori ai presenti – vale più di qualsiasi medaglia al collo”. Un modo per rimarcare l’importanza delle relazioni e della solidarietà come fonte di felicità e realizzazione nella vita, mettendo in secondo piano il successo individuale.

“Credenze abilitanti vs credenze limitanti”: è stato questo il tema affrontato da Andreas Schwalm, direttore dell’istituto Modelli di Comunicazione. Due tipi di convinzioni che possono influenzare notevolmente il comportamento, le azioni e il successo nella vita di una persona. Le credenze abilitanti sono convinzioni positive che favoriscono il successo e la crescita personale, mentre le credenze limitanti sono convinzioni negative che ostacolano il successo a causa della convinzione di “non farcela”.

Il panel

Al centro dell’evento un panel dal titolo “Comunicazione tradizionale e comunicazione innovativa”. Un momento di confronto e dibattito tra esperti del settore per esplorare le dinamiche della comunicazione sotto diverse prospettive e scoprire come l’evoluzione del contesto comunicativo stia influenzando anche le strategie.

A portare la propria testimonianza di successo sono stati Marco Severino, communication manager e responsabile dell’ufficio stampa del Gruppo Arena; Giuseppe Russo, giornalista, imprenditore ed editore nel settore radio-televisivo del Gruppo Rmb, presidente dei Giovani Imprenditori di Confcommercio Catania; Luigi Pulvirenti, giornalista che si è occupato di comunicazione istituzionale in amministrazioni statali e regionali e di comunicazione corporate per aziende private, attualmente presidente della Farmitalia Saturnia Aci Castello; Tania Di Mario, presidente dell’Ekipe Orizzonte ed ex giocatrice di pallanuoto con il Setterosa; Biagio Semilia, esperto in web marketing ed editore di blogsicilia.it; Cristiano Di Stefano, presentatore televisivo e radiofonico, che attualmente lavora come team manager e responsabile della comunicazione per il gruppo Di Martino.

La giornata, aperta dai saluti del presidente di Confcommercio Catania, Pietro Agen, e del presidente di Confcommercio Sicilia, Gianluca Manenti, si è chiusa con l’intervento di Silvia Carrara, direttrice generale di Confcommercio Catania.