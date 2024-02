Confcooperative Catania, Gaetano Mancini presidente

Eletto anche il consiglio regionale

CATANIA – L’ingegnere Gaetano Mancini è stato confermato alla guida della sede territoriale di Catania di Confcooperative Sicilia. L’Assemblea territoriale, che ha registrato un’ampia partecipazione, ha evidenziato la condivisione dell’attività condotta negli ultimi anni quanto della linea che la Confederazione intende seguire nel prossimo quadriennio.

Gremita la sala dell’Hotel Nettuno, occasione di approfondimento a cui hanno dato il loro contributo i rappresentanti delle istituzioni e delle cooperative di tutti i settori. Riflessioni e idee lanciate intorno al tema scelto da Confcooperative Sicilia nel percorso verso l’Assemblea regionale del 20 Marzo prossimo.

“L’assemblea- commenta il Presidente Mancini- ha reso evidente l’interesse delle cooperative ad essere parte attiva intorno ai progetti di Confcooperative Sicilia. Si apre oggi una stagione che richiede un lavoro intenso, perché gli scenari che si stagliano davanti a noi sono difficili e ci presentano grandi rischi ma anche importanti opportunità”.

La riorganizzazione

“Per questo- aggiunge il Presidente Mancini – la Confcooperative si è organizzata, sia a livello nazionale che regionale, per accompagnare le cooperative verso la loro affermazione sul mercato affiancando all’azione sindacale un’offerta integrata di servizi specializzati. In questo contesto- conclude Mancini – occorre essere presenti e costanti nel confronto con le istituzioni e le pubbliche amministrazioni, così da creare le condizioni migliori affinché le cooperative possano consolidarsi e crescere, determinando effetti positivi sulle comunità in cui operano, in termini di sviluppo economico del territorio, di offerta di servizi e di attenzione alla persona”.

L’Assemblea ha anche eletto i componenti del nuovo Consiglio Territoriale. Ne faranno parte Tommaso Piccinini, Francesco La Mancusa, Mirko Viola, Antonio Montemagno, Alfio Cavallaro, Selena Meli, Nicolò Parrinello, Santo Nicosia, Carla Barbanti, Rosalba Bua, Rosanna Mariangela Rapisarda, Marzia Mariagrazia Melia, Giuseppe Scionti, Giuseppe Amendolia, Francesco Leotta, Luca Nicolò Angelo Licciardello, Salvatore Litrico, Massimo Sena, Chiara Cuscunà, Claudio Cusumano. Eletti al consiglio regionale Gaetano Mancini, Carla Barbanti e Salvatore Litrico.