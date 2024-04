Confindustria, la squadra di Orsini. Vecchio: “Grande attenzione al Sud”

Il commento dalla Sicilia, dopo l'approvazione

PALERMO- Il consiglio generale di Confindustria, su proposta del presidente designato Emanuele Orsini, ha approvato la squadra di presidenza per il quadriennio 2024-2028 con l’84% delle preferenze.

“Sono sinceramente grato al Presidente di Confindustria Emanuele Orsini per aver dato grandissima attenzione al Sud, e orgoglioso di questa squadra di presidenza di altissimo spessore”, così il presidente di Confindustria Sicilia, Gaetano Vecchio (nella foto), nei confronti della nuova governance di Confindustria, appena approvata dal Consiglio Generale.

Il Mezzogiorno è centrale nelle traiettorie di politica industriale che il Presidente Orsini imprimerà alla Confindustria del prossimo quadriennio. “Emerge chiaramente l’interesse e l’impegno di Orsini in scelte importantissime come la nomina di Natale Mazzuca, Presidente con delega alle Politiche Strategiche per lo Sviluppo del Mezzogiorno, che ha tutta la mia più affettuosa stima e che sono certo farà tantissimo per le regioni meridionali”.