Consegnati i lavori per la messa in sicurezza della Sp 37

La galleria è chiusa dal novembre 2021 dopo la caduta di alcuni massi

PALERMO – Sono stati consegnati i lavori di messa in sicurezza della Strada Provinciale n. 37 “di Gibilrossa”, nel tratto compreso tra il km 3+000 e il km 3+500, interessato da un grave evento franoso verificatosi il 1° novembre 2021.

Alla consegna hanno preso parte il sindaco della Città Metropolitana di Palermo, Roberto Lagalla, il direttore generale Nicola Vernuccio, e l’assessore regionale alle Infrastrutture, Alessandro Aricò, e i sindaci di Belmonte Mezzagno Maurizio Milione e di Misilmeri Rosario Rizzolo, sottolineando l’importanza strategica dell’opera per il territorio e la sinergia istituzionale che ha reso possibile l’avvio dei lavori.

La SP 37, che collega Palermo con Belmonte Mezzagno e Misilmeri, è una arteria fondamentale per la mobilità intercomunale, rappresentando anche una via di fuga e un collegamento essenziale per cittadini, studenti e attività economiche locali. Il tratto interessato dagli interventi ricade in corrispondenza della galleria paramassi danneggiata dalla caduta massi del 2021, evento che aveva causato la chiusura dell’arteria con gravi disagi per la popolazione.

Il costo del progetto

Il progetto, del valore complessivo di € 8.475.000, è stato finanziato dal presidente della Regione Siciliana Renato Schifani, in qualità di Commissario straordinario per il dissesto idrogeologico, e prevede importanti interventi di consolidamento del costone roccioso, placcaggio delle aree instabili e l’installazione di sistemi di monitoraggio e protezione avanzati. Parallelamente, con fondi della Città Metropolitana, è stato finanziato un ulteriore intervento di € 3.593.955 per la messa in sicurezza della galleria.

La durata complessiva dei lavori è prevista in 730 giorni. Ad eseguire gli interventi sarà il raggruppamento temporaneo d’impresa RTI MS Costruzioni srl – Rock and River srl.

Nel versante in questione, il costone roccioso dell’altezza media di 110 metri cinge la Sp 37 per un tratto lungo di 370 metri. Il tracciato si sviluppa all’interno di una galleria in cemento armato sorretta, sul lato di monte, da un muro e, su quello di valle, da pilastri a sezione circolare. Un versante che ha le più alte classificazioni di rischio e di pericolo, P4 e R3. Tra le soluzioni tecniche previste, l’applicazione di pannelli in funi di acciaio ad alta resistenza e una serie di ancoraggi alla sommità di ciascun pannello. Si procederà, quindi, in seguito ad una procedura di ispezione diretta sul fronte roccioso, con la stabilizzazione dei blocchi in equilibrio precario.

Lagalla: “Dopo anni finalmente i lavori”

“Oggi – afferma il sindaco metropolitano Roberto Lagalla – è una giornata importante per il nostro territorio. Dopo anni di attese e disagi, questa amministrazione è finalmente riuscita ad avviare i lavori sulla SP 37 di Gibilrossa, una strada fondamentale per la sicurezza e la mobilità di migliaia di cittadini. Il nostro impegno è stato costante, ma determinante è stato anche il sostegno concreto ricevuto dal Presidente della Regione Schifani, in qualità di Commissario per il dissesto idrogeologico”.

“Ringrazio l’Assessore Aricò per l’attenzione e la collaborazione che hanno reso possibile questo intervento atteso e strategico. Con l’avvio di questo cantiere, per il quale ringrazio il grande impegno della direzione generale e l’ufficio che si sta occupando di coordinare i diversi cantieri sulle strade provinciali di Palermo, la Città Metropolitana di Palermo compie un passo decisivo nella tutela del territorio e nella modernizzazione delle infrastrutture viarie, con l’obiettivo di restituire alla cittadinanza un’infrastruttura sicura ed efficiente”.

Schifani: “Promessa mantenuta, risolveremo il problema”

“Può essere avviato adesso l’intervento di messa in sicurezza della parete rocciosa, per un recupero funzionale dell’area. Abbiamo mantenuto l’impegno preso con il comprensorio e risolveremo in modo definitivo un problema che ha creato molti disagi all’utenza. Ora occorrerà rispettare i tempi per la riapertura di un asse viario strategico e noi vigileremo affinché sia così”, commenta il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani, alla guida della Struttura per il contrasto del dissesto idrogeologico che ha finanziato l’intervento.

Aricò: “Riqualificazione e messa in sicurezza del sistema viabilità”

“Riqualificazione e messa in sicurezza del sistema della viabilità nell’Isola, secondo standard di sicurezza e di salvaguardia della pubblica incolumità: è questo l’impegno prioritario della Regione – dice l’assessore regionale alle Infrastrutture Alessandro Aricò – per cui abbiamo programmato adeguati investimenti e risorse”.