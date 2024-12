Consiglio comunale: in aula il master plan dell’Aeroporto

L'agenda dei lavori in aula

CATANIA – Il Consiglio comunale, tornerà a riunirsi oggi, martedì 3 dicembre, alle ore 19,00 in aula consiliare per le determinazioni dell’Assemblea cittadina sul progetto di aggiornamento Master plan al 2030 dell’aeroporto Fontanarossa.

Delibere approvate

Nella seduta di venerdì scorso, 29 novembre, il civico consesso – presieduto da Sebastiano Anastasi – ha approvato tutte le delibere poste all’ordine del giorno, a partire dalla variazione al bilancio di previsione 2024/2026, competenza 2024, riguardante.

Il documento, presentato dall’assessore ai servizi sociali Bruno Brucchieri, deliberato all’unanimità dei 31 consiglieri presenti, fa riferimento al recepimento di un finanziamento regionale per circa 630 mila euro e in particolare a una variazione di bilancio di 133 mila euro, somma che non era stata inserita nel bilancio di previsione e che permetterà anche di incrementare i servizi per i cittadini in condizioni di disagio.

Il rendiconto 2023

L’Aula si è espressa inoltre con 23 sì e un astenuto sul rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario 2023.

L’assessore al Bilancio Giuseppe Marletta ha sottolineato come l’Amministrazione abbia completato, dopo la dichiarazione di dissesto, il quinquennio di risanamento con un percorso virtuoso che ha consentito di ripianare il debito, di circa 138 milioni di euro, e di avere oggi un rendiconto in equilibrio con un avanzo per circa 159 mila euro (anche se per la fuoriuscita dal dissesto è necessario attendere le determinazioni dell’Organismo di liquidazione).

Il catasto dei soprassuoli

In chiusura l’Aula, su proposta del vicesindaco Paolo La Greca, ha dato il via libera, all’unanimità dei 20 presenti, all’aggiornamento del catasto dei soprassuoli percorsi dal fuoco per l’anno 2023.

“Su queste e su altri importanti provvedimenti adottati nei giorni precedenti, per larga parte il consiglio comunale ha mostrato grande senso di responsabilità nel salvaguardare gli interessi dei cittadini – ha commentato il sindaco Enrico Trantino, che ha partecipato ai lavori dell’ultima assemblea civica – Va dato atto e merito al presidente, ai capigruppo e ai singoli consiglieri comunali, di ogni parte politica, di non avere tenuto atteggiamenti pregiudizievoli e consentito che l’organo consiliare si pronunciasse sulle proposte che abbiamo portato in aula.

Trantino: “Dialogo positivo tra l’aula e l’Amministrazione”

“Il dialogo attivo tra amministrazione e consiglio – ha aggiunto – non può che essere positivo per la nostra Catania che ha tanto bisogno di risolutezza nelle decisioni, lungimiranza nelle scelte quotidiane e di operosa generosità. Con l’approvazione del rendiconto finanziario 2023 si è chiuso un percorso duro e difficile, frutto del dissesto sentenziato dalla Corte dei conti il 4 maggio 2018 e deliberato in aula il 13 dicembre dello stesso anno”.

“Ferme restando le incertezze – conclude – dovute alle decisioni della Commissione Straordinaria di liquidazione per il dissesto, con l’adozione del conto consuntivo in equilibrio, è stato fissato un altro tassello, auspichiamo quello risolutivo, per guardare con maggiore fiducia e ottimismo al futuro del Comune, nel segno dell’indispensabile armonia di intenti, tra amministrazione e consiglio comunale, per favorire gli interessi condivisi della Città”.