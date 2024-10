Consiglio comunale, in aula il Piano urbanistico generale

Anastasi: “Evento di portata storica”

CATANIA – Il presidente del Consiglio comunale, Sebastiano Anastasi, ha convocato l’Assemblea cittadina in aula consiliare, nel palazzo degli elefanti, per mercoledì 30 ottobre 2024, alle ore 10, con all’ordine del giorno l’atto di indirizzo con le linee guida del Piano Urbanistico Generale della Città di Catania.

“Non esito a definire di portata storica questo appuntamento – ha commentato il presidente del consiglio comunale Sebastiano Anastasi – perché consente al Senato cittadino di entrare nel merito del documento predisposto dall’Amministrazione Comunale, che individua i capisaldi dello sviluppo della città nei prossimi anni“.

“Un evento di grande valore di cui bisogna dare atto al sindaco Trantino e al vicesindaco con delega all’urbanistica Paola La Greca che hanno condiviso il passaggio consiliare nonostante la normativa regionale non lo preveda” ha sottolineato.

“Il consiglio – ha aggiunto il presidente dell’aula di Palazzo degli elefanti – sono certo saprà essere all’altezza, come già accaduto in tante altre occasioni, sostenendo con responsabilità un confronto ricco di spunti e contenuti, utili anche ai fini del dibattito civico che per legge dovrà essere avviato subito dopo, per proseguire l’iter approvativo dello strumento urbanistico”

Nella seduta di ieri sera, infine, il consiglio comunale ha approvato due mozioni all’unanimità dei 23 consiglieri presenti in aula.

Una a firma del consigliere Maurizio Mirenda volta a garantire la sicurezza stradale su Corso Indipendenza, un’altra presentata dalla consigliera Alessia Trovato per l’istituzione di semafori pedonali temporizzati in piazza Stesicoro negli incroci con via Etnea.