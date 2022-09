Consiglio, spostata la scadenza Tari: da pagare entro il 31 ottobre

In origine il pagamento della terza rata della tassa sui rifiuti era i scadenza il 16 settembre. Venti voti favorevoli al provvedimento.

1' DI LETTURA

CATANIA – Il Consiglio comunale ha approvato la proroga al 31 ottobre della scadenza relativa alla terza rata di versamento della Tari 2022, precedentemente fissata per il 16 settembre. Con venti consiglieri favorevoli e un astenuto, il civico consesso ha dato il via libera alla proposta dell’Amministrazione comunale, presente con i nuovi vertici: il Commissario Straordinario Federico Portoghese, affiancato, nell’apertura di martedì, dal Vice Commissario Bernardo Campo.

L’aula si è anche espressa favorevolmente, all’unanimità dei venti consiglieri presenti, sul regolamento per la gestione delle sponsorizzazioni del Comune e la modifica al regolamento per la concessione del patrocinio, provvedimenti funzionali in particolare all’adeguamento alle novità legislative e modifiche normative in materia.

La trattazione riguardante la fusione Catania rete gas-Sidra è stata rinviata martedì sera dall’Assemblea cittadina, con la votazione di una pregiudiziale.