Consorzi di bonifica, ddl all’Ars ma c’è tempo per gli emendamenti

PALERMO – Ci sarà tempo fino al 20 giugno per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge che intende mettere ordine nei Consorzi di bonifica della Sicilia. Il termine per avanzare le proposte di modifica al ddl è stato ufficializzato oggi in aula all’Ars.

Da 13 a quattro Consorzi di bonifica

Il disegno di legge, illustrato a Sala d’Ercole dal presidente della commissione Attività produttive Gaspare Vitrano, è atteso da anni e punta a riordinare tutto il settore riducendo gli attuali enti da 13 a quattro. “Una decisione – ha spiegato Vitrano – che risulta in linea con gli impegni assunti in materia di coordinamento della finanza pubblica dalla Regione Siciliana sul contenimento e riduzione della spesa corrente”. Nasceranno i Consorzi Sicilia nord orientale, Sicilia nord occidentale, Sicilia sud occidentale e Sicilia sud orientale. I vecchi Consorzi saranno liquidati.

Le stabilizzazioni nei Consorzi di bonifica

C’è poi il capitolo delle stabilizzazioni. L’accordo raggiunto prevede infatti che si arrivi a circa 450 stabilizzazioni dei precari dei Consorzi di bonifica. Un obiettivo da raggiungere con un emendamento ad hoc che dovrebbe essere presentato in corso d’opera. Per la restante parte del bacino di precari, invece, sarà proposto l’aumento delle giornate lavorative a 156.

Gaspare Vitrano

Vitrano: “Due anni di grande lavoro”

“Voglio ringraziare la commissione che per due anni ha lavorato intensamente a prescindere dalle appartenenze politiche e facendo un grande lavoro – ha affermato Vitrano -. Sottoponiamo all’Aula un testo sicuramente migliorabile ma che può aiutare a porre fine ad un sistema obsoleto e che va riformato. C’è la totale volontà di ascoltare le proposte per giungere ad una norma che possa dare al mondo dell’agricoltura la riforma”.