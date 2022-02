Consorzio Bonifica, Marano dai lavoratori: “Si sblocchino le assunzioni”

La deputata regionale pentastellata ha sostenuto la protesta.

CATANIA – La deputata regionale del M5S Jose Marano ha incontrato i lavoratori in protesta dinanzi alla sede etnea del Consorzio di Bonifica e ha avuto un incontro con il commissario Francesco Nicodemo e il direttore Barbagallo. Dopo l’incontro, l’esponente pentastellata ha sollecitato al governo regionale e all’assessore all’agricoltura Scilla, “un pronto accoglimento delle richieste dei lavoratori per rispettare la dignità di chi da decenni è costretto al precariato”,

“Serve lo sblocco immediato delle graduatorie e la completa attuazione dell’articolo 60 della legge regionale in vigore dallo scorso 21 aprile 2021 per procedere all’attivazione del turnover dei dipendenti e la stipulazione di contratti di lavoro. Questa vertenza deve essere sbloccata subito senza indugiare oltre”, ha detto Marano.

“È inammissibile che questa vicenda si trascini ancora portando i lavoratori ad attuare questa protesta. C’è un’emergenza lavoro e ce n’è una anche per gli imprenditori agricoli che rischiano di non vedere partire la stagione irrigua. Questi lavoratori sono precari da più di venti anni e pur essendo ultra qualificati sul campo, grazie ad anni di esperienza nel settore, sono costretti a protestare per avere certezza di lavorare”, ha concluso la deputata.