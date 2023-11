Consorzio Sintesi, i lavoratori annunciano: "L'assessorato ci dà ragione"

La nota dei dipendenti e la vertenza

PALERMO- “In seguito all’incontro presso l’assessorato alla Famiglia, al Lavoro e alle Politiche sociali, tra una delegazione di lavoratori del Consorzio Sintesi e l’assessore regionale Nuccia Albano, i lavoratori esprimono grande soddisfazione per la chiusura del procedimento riguardante la possibilità della sottoscrizione di una nuova convenzione tra la Regione Siciliana, Windtre e una nuova cooperativa”. Questo è quanto si legge in un comunicato inviato proprio dai lavoratori – erano una quindicina in rappresentanza – in calce agli sviluppi di una vertenza complicata.

“Il Consorzio Sintesi – si legge ancora – composto per l’85% da disabili, lavora per Windtre attraverso una convenzione dal 2006; l’attuale convenzione scade il 31 dicembre 2023 ed è previsto che alla chiusura della convenzione, i lavoratori debbano essere assunti. A marzo 2023 la multinazionale ha richiesto di stipulare una nuova convenzione con un nuovo soggetto. Più di 200 lavoratori, in maggioranza disabili, si sono opposti con fermezza al passaggio ritenendolo illegittimo e manifestando in più occasioni e attraverso diversi sit-in il loro diritto di assunzione”.

Le polemiche sul Consorzio

Secondo quanto dichiara la nota, dunque, saremmo a un passaggio cruciale di una questione che ha sollevato polemiche anche fra i dipendenti. La diatriba era tra chi chiedeva l’assunzione diretta e chi, invece, avrebbe gradito anche l’arrivo di un nuovo consorzio.

Ferrara (Fdi): “Via alle assunzioni”

“Finalmente l’assessorato alla Famiglia ha compreso ciò che dicevo da mesi e che è stato rafforzato da una risoluzione della V Commissione approvata all’unanimità: non c’è altra strada che quella dell’assunzione in Wind di tutti i dipendenti coperti dalla convenzione. Un obbligo che Wind ha sottoscritto di concerto con la Regione Siciliana e dal quale Wind voleva sottrarsi forse anche con la complicità di qualche ascaro al servizio dei poteri forti. Il mio pensiero va ai tanti ragazzi, molti di loro disabili, che in questi mesi ho conosciuto e apprezzato per la forza e la determinazione con cui hanno lottato per far valere il loro sacrosanto diritto, il diritto al lavoro!”. Così il parlamentare regionale di Fratelli d’Italia, Fabrizio Ferrara, presidente della Quinta Commissione.