Palermo, sit-in dei 246 lavoratori che aspettano il passaggio a Wind3

La manifestazione è organizza da Fp Cgil

PALERMO – Nuovo sit-in dei 246 lavoratori disabili che aspettano il passaggio a Wind3. L’appuntamento è per il 24 ottobre, dalle ore 10 alle 13, sotto la sede della presidenza della Regione.

“Wind3 ha l’obbligo di assumere i lavoratori”

La Fp Cgil Palermo, che organizza il sit-in, ha chiesto per l’occasione di poter incontrare il presidente della Regione, Renato Schifani. “Intendiamo rappresentare al presidente della Regione – spiega Michele Morello, rappresentante terzo settore per la Fp Cgil Palermo – il disagio delle lavoratrici e dei lavoratori, tra poco ex di Call.it, dal momento che la convenzione con il consorzio Sintesi scadrà il 31 dicembre e il dissenso per la loro mancata assunzione in Wind3, nel rispetto degli accordi e della convenzione stipulata, tramite la Regione, negli anni passati”.

“Posto che ormai la possibilità di un rinnovo della convenzione con Sintesi è tramontata – rimarca Morello – . Wind3 ha l’obbligo di assumere i lavoratori, che è quello che questi lavoratori fragili attendono. E noi chiediamo che la Regione si attivi per dare corso a quanto previsto nella convenzione, per la salvaguardia dei quasi 250 lavoratori coinvolti”.

“Non si rimettano in gioco percorsi che ritenevamo ormai assodati – dice la Fp Cgil Palermo – . Ci aspettiamo che la Regione voglia tutelare questi lavoratori e che sia conseguente a quanto stabilito”.