Conte a Messina, stoccata al Pd: “Cinici e opportunisti” VIDEO

"C'è entusiasmo verso il M5s"

1' DI LETTURA

MESSINA – “Non reagiamo per un calcolo politico o per orgoglio, ma con questi vertici del Pd c’è poco da lavorare insieme. Visto che si sono rivelati completamente inaffidabili e scorretti nell’attribuirci responsabilità e colpe quando invece dietro c’è un disegno molto chiaro , cinico e opportunista di emarginare il M5S di dividersi il consenso elettorale residuo. Per far questo, per ricostruire nuove alleanze che sono poi fallite, sono state sottoscritte e poi stracciate con Calenda, Di Maio, Tabacci, con chiunque meno che col M5S”. A dirlo il leader del Movimento Cinque Stelle Giuseppe Conte a Messina per una convention elettorale. “Ne prendiamo atto – prosegue – e andiamo orgogliosamente da soli al voto, saremo più forti di prima c’è un rinnovato interesse e siamo molto ottimisti”.

Conte ha poi aggiunto: “È ovvio che non ci siamo disperati quando tutti ci davano in picchiata e non ci esaltiamo adesso che ci segnalano un trend in risalita: a noi interessa il voto del 25 settembre, il voto concreto nelle cabine elettorali quindi manteniamo i piedi per terra. Però non possiamo non constatare un rinnovato interesse, un grande entusiasmo da parte dei cittadini che sanno se stare o meno dalla parte giusta”.