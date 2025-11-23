Conte: “Il governo Schifani vada a casa, Meloni fa finta di nulla”

Il leader M5s sulle vicende giudiziarie siciliane

PALERMO – “L’urgenza è che questo governo regionale vada a casa. E’ sommerso dagli scandali per corruzione. Scandali che ripropongono un malcostume che ritorna”. Lo ha detto il presidente del M5S Giuseppe Conte parlando con i giornalisti a Palermo.

“Meloni faccia qualcosa”

“Mi chiedo – ha aggiunto – di fronte anche ad esponenti di Fratelli d’Italia coinvolti, di fronte al caso dei concorsi truccati in sanità che ha visto direttamente coinvolto, ancora una volta, Totò Cuffaro, di fronte ad esponenti della Lega coinvolti anch’essi in scandali, come possa Giorgia Meloni far finta di nulla, visto che ha detto che è scesa in politica per l’esempio di Borsellino. Come si può tollerare questo sistema di malaffare e corruzione?”.

“Antoci presidente? Prematuro parlarne”

E ancora: “Noi siamo pronti ad invitare i cittadini siciliani a voltare pagina. Una volta che il governo regionale andrà a casa, poi si parlerà di candidati e di progetto alternativo”. E rispondendo ad una domanda sulla possibile candidatura alla presidenza della Regione dell”eurodeputato del M5s, Giuseppe Antoci, ha specificato che “è assolutamente prematuro parlare di candidati, non è questa adesso la mia priorità”.

Conte: “Stop riarmo, soldi nella sanità”

Conte ha poi aggiunto: “Milioni di cittadini rinunciano alle cure e questo governo programma spese folli per il riarmo. Prendiamo questi soldi, mettiamoli nella sanità, anche per combattere la corruzione. Qui in Sicilia, ad esempio, abbiamo appalti, concorsi truccati proprio per la sanità, mentre i pazienti aspettano, anche otto mesi, per un referto per un tumore e poi si ritrovano con una metastasi e muoiono, dobbiamo fermarli”.

L’incontro Meloni-Mattarella

E infine: “Se dopo l’incontro tra Meloni e Mattarella la questione sia chiusa? Non accetto le distrazioni di massa, ai cittadini non interessa questa polemica, interessa piuttosto il problema dei salari reali, che sono crollati, dei milioni di cittadini che rinunciano alle cure, il calo della produzione industriale. Vi sono fasce della popolazione che non hanno di che sopravvivere. Se poi Fdi e Giorgia Meloni vogliono creare delle distrazioni di massa noi non ci stiamo”.