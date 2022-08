Controesodo e pioggia, traffico intenso sulle autostrade verso Palermo

Lunghe code anche sulla Messina-Catania

1' DI LETTURA

Traffico intenso sulle arterie autostradali che conducono al capoluogo. Il rientro dalle ferie avviene proprio in queste ore e segna la giornata con il bollino rosso. Nonostante la circolazione massiccia di auto sull’A19 e l’A29, non si registrano particolari criticità o incidenti.

Il flusso di traffico più intenso provocato dal controesodo si rileva sulla Palermo-Mazara, in particolare tra lo svincolo di Punta Raisi e quello di Isola delle Femmine, in direzione di Palermo. Nella zona la pioggia arrivata nel tardo pomeriggio ha contribuito a qualche rallentamento. Stessa situazione nei pressi dello svincolo di Cinisi. Sempre in direzione Palermo, ma in questo caso sulla A/19, rallentamenti si registrano all’altezza di Altavilla Milicia e di Villabate.

Allerta traffico anche sulla Messina-Catania, dove si registrano lunghe code.