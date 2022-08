Allerta traffico sulla Messina-Catania: lunghe code, aggiornamenti

Almeno 6 chilometri di fila già immediatamente dopo lo svincolo er Acireale in direzione Catania.

1' DI LETTURA

CATANIA. Controesodo intenso (e, del resto, prevedibile) in questo ultimo week end di settembre. Lunghe code si registrano lungo l’autostrada Messina-Catania: in particolare, è il tratto che va dallo svincolo per Acireale e sino al casello di San Gregorio a far registrare lunghe code.

Almeno 6 chilometri di auto si ritrovano incolonnate in questo tardo pomeriggio di fine agosto.