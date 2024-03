Controlli ad Acireale, denunce per droga e guida in stato di ebrezza

Le verifiche per il contrasto all'illegalità

CATANIA – Controlli ad Acireale: i Carabinieri della locale Compagnia, su impulso del Comando Provinciale di Catania, hanno potenziato le attività di contrasto all’illegalità diffusa. I militari dell’Arma hanno effettuato posti di controllo rinforzati lungo le principali vie d’accesso ai centri abitati e nei pressi degli svincoli stradali.

I controlli ad Acireale

Durante le diverse perquisizioni tre giovanissimi del posto, sorpresi con delle dosi di stupefacente, sono stati segnalati quali assuntori alla locale Prefettura. I Carabinieri hanno sequestrato 0,5 grammi di cocaina e 0,4 grammi di crack.

Al termine di analoghi controlli i Carabinieri di Guardia Mangano hanno denunciato un 36enne giarrese per porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere. L’uomo, controllato mentre camminava in via Birago, è stato perquisito e trovato con un coltello nascosto negli indumenti. Il coltello, della lunghezza totale di 19 centimetri, di cui 8 di lama, è stato sequestrato.

L’incidente

Un equipaggio del Nucleo Radiomobile di Acireale è poi intervenuto, in coordinamento con la Centrale Operativa, a seguito di un incidente autonomo provocato da una 36enne catanese nel corso del quale la donna ha anche danneggiato altri 3 veicoli parcheggiati ai margini della carreggiata.

La donna è stata denunciata dai Carabinieri per guida in stato di alterazione psicofisica in quanto guidava la sua Renault Twingo in evidente stato di ebbrezza. Dagli accertamenti effettuati è risultato che la 36enne era alla guida con un tasso alcolemico di 1,66 gr/L, ben oltre il limite consentito, nonché sotto l’effetto di cannabinoidi.

I controlli sugli arresti domiciliari

I Carabinieri hanno controllato inoltre una decina di persone agli arresti domiciliari, per le quali è stata riscontrata la regolare presenza in casa

Al termine dei controlli alla circolazione stradale, effettuati a margine dei risultati operativi conseguiti, sono state identificate una cinquantina di persone e controllati una ventina di veicoli in transito, accertando una decina di violazioni al Codice della Strada (omessa copertura assicurativa, circolazione con veicolo sottoposto a fermo fiscale e omessa revisione periodica). I militari dell’Arma hanno proceduto al sequestro amministrativo di un veicolo.