Controlli antidroga allo Zen 2: arrestati tre pusher, uno ha 17 anni

L'operazione dei carabinieri della stazione San Filippo Neri

PALERMO – Controlli antidroga allo Zen 2 di Palermo. Tre gli arrestati, di cui uno minorenne. L’operazione è stata condotta dai militari della stazione San Filippo Neri.

Il primo arresto ha interessato un 17enne notato dai militari mentre cedeva un involucro argentato in via Alberto Braglia. Immediatamente bloccato e perquisito, il ragazzo è stato trovato in possesso della somma di 260 euro e, all’interno di un pozzetto, 17 dosi di cocaina. Il minore è stato condotto al carcere minorile Malaspina.

In via Agesia di Siracusa un 18enne è stato arrestato per cessione di stupefacenti. Nelle tasche dei pantaloni del giovane sono state trovate 19 dosi di cocaina. Poco lontano da lì, in via Costante Girardengo, un uomo di 31 anni è stato colto sul fatto mentre cedeva droga a vari avventori. Dopo una perquisizione è stato trovato in possesso di un contenitore di metallo con diverse dosi di cocaina e hashish.

Gli arresti sono stati convalidati dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Palermo. I due maggiorenni sono agli arresti domiciliari. Nell’ambito dei controlli, i militari hanno sequestrato anche 100 grammi di cocaina e 3 panetti di hashish del peso totale di 300 grammi, nascosti in un foro su un muro di un sottoscala e in una box abusivo. La droga sequestrata è stata trasmessa al Laboratorio di Analisi della Sostanza Stupefacente del Comando Provinciale di Palermo.