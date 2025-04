Catania, movida e illegalità: controlli per droga e sanzioni a un bar

Le verifiche dei Carabinieri

CATANIA – Intensificata l’azione dei Carabinieri della Compagnia di Catania Piazza Dante nel cuore della città. Un servizio straordinario di controllo del territorio è stato dispiegato con l’obiettivo di prevenire reati, assicurare il rispetto delle leggi e tutelare la convivenza civile tra i frequentatori della movida e i residenti del centro storico.

Particolare attenzione è stata rivolta al controllo dei giovani nei luoghi di ritrovo, con un focus sulla prevenzione del consumo di droghe e alcol, ma anche sulla ricerca di armi o oggetti atti ad offendere. I militari hanno anche vigilato sul rispetto del divieto di somministrazione di alcolici ai minori, fenomeno spesso legato a episodi di disturbo e insicurezza pubblica.

Bar sorpreso a vendere alcol ai minorenni

Proprio nell’ambito dei controlli mirati nei luoghi di maggiore afflusso giovanile, anche con l’impiego di militari in borghese, è stata accertata la vendita diretta di bevande alcoliche a minorenni da parte del titolare di un esercizio commerciale in via Pulvirenti.

L’intervento immediato dei Carabinieri ha permesso di identificare i giovani acquirenti, la cui minore età è stata confermata dal controllo dei documenti. Per la grave violazione, al titolare è stata elevata una sanzione amministrativa di 333 euro.

Droga e violazioni del codice della strada

L’attività dei Carabinieri si è concentrata anche sulla prevenzione e il contrasto all’uso di sostanze stupefacenti. In piazza San Placido, un 28enne catanese è stato trovato in possesso di uno “spinello” durante una perquisizione personale, dopo aver manifestato un atteggiamento nervoso alla vista della pattuglia. Il giovane è stato segnalato all’Autorità Amministrativa per detenzione di droga per uso personale.

Nel corso dell’operazione sono state inoltre contestate 8 violazioni al Codice della Strada, per un importo complessivo di quasi 3.600 euro, con il conseguente sequestro o fermo amministrativo di 3 veicoli. Complessivamente, sono stati controllati 53 soggetti e 11 veicoli.