Servizio ad alto impatto dei militari del gruppo di Monreale

MONREALE – Controlli dei carabinieri nel Palermitano: arresti, denunce e sequestri in vari centri della provincia. L’operazione ad alto impatto è stata condotta dai carabinieri del gruppo di Monreale, ecco il dettaglio del bilancio dei controlli.

Un arresto a Bagheria

A Bagheria, durante un posto di blocco, un 20enne con precedenti di polizia è stato arrestato per violenza e resistenza a pubblico ufficiale. Il giovane, sceso repentinamente dall’auto, ha spinto con violenza un militare tentando la fuga a piedi, prima di essere bloccato. Contestualmente, è stato eseguito il sequestro di circa 4,5 grammi di hashish.

La lite in famiglia a Caccamo

A Caccamo, i militari sono intervenuti presso un’abitazione, a seguito di una segnalazione per lite in famiglia. Un 31enne del posto, in evidente stato di alterazione alcolica e con precedenti, ha aggredito i carabinieri con ingiurie e spintoni tentando di impedire il loro accertamento. E’ stato arrestato in flagranza di reato.

Tre denunciati a Santa Flavia

A Santa Flavia, le attività di contrasto ai reati contro il patrimonio hanno consentito di denunciare tre giovani palermitani, un 20enne noto alle forze dell’ordine e due minorenni incensurati, per ricettazione e porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere.

In particolare, a seguito della denuncia presentata da una turista per il furto dei propri auricolari bluetooth in spiaggia, i militari sono riusciti a localizzare il segnale dei dispositivi all’interno di un esercizio commerciale nelle vicinanze; la successiva perquisizione ha permesso di rinvenire la refurtiva nella disponibilità dei tre e di sequestrare contestualmente un tirapugni, trovato in possesso di uno dei tre. La refurtiva è stata restituita alla vittima.

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Diciassettenne armato di coltello a Misilmeri

A Misilmeri, durante un dispositivo di controllo stradale, è stato denunciato un 17enne incensurato trovato in possesso di un coltello a serramanico di 17,5 cm. Sono stati, inoltre, segnalati alla Prefettura 3 soggetti per uso personale di stupefacenti.

Multe per 9mila euro

I controlli hanno portato all’identificazione di 55 persone e 34 veicoli, sono state elevate 9 sanzioni al Codice della Strada, per un totale di oltre 9.000 euro, con in sequestro di un motoveicolo. Il bilancio delle attività si completa con gli esiti dei pattugliamenti svolti sul litorale e nell’entroterra, che hanno visto i militari segnalare alla Prefettura 5 giovani sorpresi con modiche quantità di hashish e cocaina a Cefalù e Castellana Sicula; mentre, a Termini Imerese, un automobilista del luogo è stato denunciato per essere alla guida senza aver mai conseguito la patente.