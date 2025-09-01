Identificate 195 persone. Elevate sanzioni per oltre 10mila euro

PALERMO – Controlli dei carabinieri tra Mondello e Sferracavallo: denunce e multe. Impiegate 10 pattuglie e una stazione mobile. A Partanna Mondello un 34enne e un 21enne sono stati denunciati rispettivamente per furto aggravato di un monopattino e detenzione ai fini di spaccio di cocaina.

Complessivamente sono state identificate 195 persone, controllati 89 veicoli, effettuate 9 perquisizioni, segnalate alla Prefettura di Palermo quali assuntrici di sostanza stupefacente 5 persone. Contestate 24 violazioni al Codice della Strada, tra cui 2 guide senza patente poiché mai conseguita, 2 guide con patente scaduta, 12 tra ripetute e omesse revisioni, 2 mancati usi del casco e 6 mancate coperture assicurative, per un totale di oltre 10.000 euro di sanzioni amministrative.

Tutta la sostanza stupefacente sequestrata è stata inviata al Laboratorio delle Analisi delle Sostanze Stupefacenti del Comando Provinciale dei Carabinieri di Palermo, per le analisi qualitative e quantitative.