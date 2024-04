Controlli della polizia a San Berillo: denunciato un extracomunitario

In azione gli agenti su decisione del questore

CATANIA – Una denuncia a piede libero per spaccio, controlli e oltre cento grammi di marijuana sequestrati. Sono alcuni dei risultati raggiunti in un controllo della polizia a San Berillo. Gli agenti del commissariato Centrale, unità cinofile dell’Upgsp e equipaggi del reparto prevenzione crimine Sicilia Orientale sono intervenuti con controlli serrati.

Un giovane di nazionalità a bordo di una bici è stato denunciato per spaccio: aveva 357 euro in contanti e 12 grammi di marijuana in altrettante confezioni di carta stagnola. In via Pistone in un locale in disuso, grazie al fiuto del cane Maui sono stati rinvenuti e sequestrati a carico di ignoti altri 120 grammi di erba.

Un’altra unità cinofila in via Carro ha rinvenuto in un cassonetto altri 60 grammi di marijuana. Poi sono state controllate oltre duecento persone ed elevate sette multe per infrazioni al codice della strada. È stato controllato infine un chiosco bar che è anche sala giochi e scommesse, all’interno della quale sono stati identificati tra gli avventori, diversi soggetti con precedenti penali.