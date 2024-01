Controlli ferroviari e sicurezza: 1.247 persone identificate

Il bilancio dell'operazione

PALERMO – 1.247 persone identificate e 269 bagagli controllati, 235 treni verificati, 172 agenti impegnati in 134 scali ferroviari della Sicilia: è il bilancio dell’operazione denominata Railpol rail action day active shield, del compartimento Polfer per la Sicilia, svoltasi il 23 e 24 gennaio, organizzata, nell’ambito della collaborazione internazionale di polizia, dall’associazione Railpol di polizie ferroviarie e dei trasporti europee, durante la quale i Paesi aderenti all’iniziativa hanno effettuato servizi di carattere preventivo e repressivo per contrastare i fenomeni criminosi maggiormente diffusi in ambito ferroviario e possibili atti di interferenza illecita alla sicurezza del trasporto ferroviario.

In tutta la regione sono stati effettuati controlli preventivi ai viaggiatori e ai relativi bagagli, anche con l’ausilio dei metal detector e di smartphone di ultima generazione che hanno garantito maggiore celerità nelle verifiche e con la collaborazione delle unità cinofile nelle stazioni di Catania e Palermo.