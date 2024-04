Controlli in via Chiavettieri: chiuso un locale abusivo, multa salatissima

Denunciato il titolare di un'altra attività che violava numerose leggi

PALERMO – Gli agenti della polizia municipale, in collaborazione con i carabinieri, durante i consueti controlli nei luoghi della movida, sono intervenuti in via Spinuzza e in corso Vittorio Emanuele/via Chiavettieri, dove hanno sequestrato un gazebo abusivo e apparecchiature non autorizzate per l’intrattenimento musicale, oltre ad aver apposto i sigilli a un locale per gravi carenze igienico sanitarie e strutturali.

Controlli in via Spinuzza

In un locale in via Spinuzza gli operatori hanno provveduto al sequestro penale preventivo di un gazebo, del muro perimetrale della struttura e del relativo massetto in cemento armato poiché totalmente privi delle necessarie concessioni. Gli agenti hanno riscontrato un’illecita occupazione di suolo pubblico.

Gli agenti hanno anche provveduto al sequestro amministrativo cautelare delle apparecchiature per l’intrattenimento musicale all’aperto e sottoposto a chiusura l’esercizio per un periodo non inferiore a cinque giorni, disposta dallo Sportello Unico del Comune di Palermo.

Le sanzioni applicate sono di: 173 euro perché si occupava illecitamente una porzione di suolo pubblico al fine di trarne profitto; verbale di euro mille euro per omessa notifica dell’aggiornamento per la somministrazione di alimenti e bevande all’esterno, all’Autorità competente ASP; verbale dell’importo di trecento euro perché il locale era sprovvisto della necessaria concessione senza essersi conformato al Regolamento Dehors; verbale di trecento euro perché sprovvisto del necessario nulla osta della Soprintendenza Beni Culturali.

Ma non solo, è stato elevato un verbale di 50 euro per violazione nuovo Regolamento Movida poiché non esponeva al pubblico la certificazione del ghiaccio alimentare; verbale di 50 euro per mancanza della prescritta relazione fonometrica delle apparecchiature elettroacustiche di diffusione musicale in uso; verbale di 50 euro per installazione a prospetto di una tenda solare senza la prescritta autorizzazione.

E ancora un verbale di 50 euro per violazione del nuovo Regolamento Movida, perché si diffondeva all’esterno del proprio locale, oltre l’orario consentito, su suolo pubblico musica con apparecchiature elettroacustiche e un altro verbale di 5mila euro perché si esercitava attività di intrattenimento e svago senza essere in possesso del titolo abilitativo.

Il titolare dell’attività è stato denunciato per numerosi reati: l’edificazione abusiva di una struttura edile; utilizzo di una struttura edile prima del rilascio del certificato di collaudo statico; utilizzo di una struttura edile prima del rilascio dell’autorizzazione antisismica; invasione e occupazione arbitraria di una porzione di demanio marittimo al fine di trarne profitto con una struttura; deturpazione di cose di interesse storico e artistico; danneggiamento della sede stradale (basolato).

I controlli in corso Vittorio Emanuele

Nel locale di corso Vittorio Emanuele/via Chiavettieri gli agenti hanno sequestrato l’intero locale perché totalmente privo dei requisiti e titoli previsti dalle normative amministrative e fiscali.

Al titolare è stato combinato un verbale dell’importo di 2mila euro per gravi ed evidenti carenze igienico sanitarie strutturali; un altro verbale di 3mila euro perché il locale era sprovvisto della prescritta Scia sanitari e infine, un verbale 5mila euro perché sprovvisto della prescritta Scia per la somministrazione di alimenti e bevande. Immediata chiusura dell’attività con apposizione dei sigilli.