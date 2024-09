Controlli sulla movida a Catania, denunciati 6 parcheggiatori abusivi

Il dispositivo delle Forze dell'ordine

CATANIA – Anche nel secondo weekend di settembre le forze dell’ordine sono state impegnate in un intenso servizio di controllo per la sicurezza e l’ordine pubblico nelle zone frequentate da giovani e turisti. I controlli sono stati disposti con una ordinanza dal Questore di Catania, si apprende in una nota della Questura.

Il dispositivo di sicurezza

Gli agenti della Questura, con il supporto operativo del personale della Polizia Scientifica e coadiuvati da personale della Polizia Locale, hanno assicurato un pattugliamento nella zona del centro storico e nelle aree con molte persone come quella di piazza Nettuno e dintorni.

I controlli, si legge nella nota della Questura, si sono estesi nelle zone di piazza Vincenzo Bellini, via Sangiuliano, via Landolina, via Coppola, piazza Università, piazza Stesicoro, via Filomena, via Gemmellaro e in tutto il lungomare, in cui gli equipaggi della Polizia e della Guardia di Finanza hanno vigilato sulle condotte delle diverse persone presenti e per prevenire situazioni di spaccio di stupefacenti o l’abuso di alcolici tra i più giovani.

I parcheggiatori abusivi

Anche durante questo weekend le Forze dell’ordine si sono dedicate al contrasto dei parcheggiatori abusivi. Sei persone sono state scoperte a esercitare l’attività illecità di parcheggiatore, 5 catanesi e un rumeno, nei cui confronti sono scattate le previste sanzioni amministrative.

Per due di loro, un 21enne e un 58enne entrambi pregiudicati catanesi, è scattata la denuncia per la violazione del DACUR, il “Daspo Urbano”, con cui gli era già stata inibita la frequentazione di quella zona.

Il 58enne è stato individuato in flagranza nella zona Picanello – Ognina grazie alla segnalazione di un cittadino inoltrata alla Sala operativa della Questura di Catania utilizzando l’applicazione per smartphone “Youpol”.

Nel corso dei controlli, si legge ancora nella nota della Questura, sono state diverse le persone sottoposte a controllo, i motocicli e i veicoli fermati e controllati. in totale sono state identificate 160 persone di cui 20 con precedenti penali e sono stati sottoposti a controllo 65 veicoli.

I controlli sulla movida a Catania

I militari dei Carabinieri hanno svolto i propri pattugliamenti nel quartiere San Cristoforo, Castello Ursino, Piazza Federico di Svevia, Piazza Europa, Lungomari Ognina e Kennedy.

In totale l’Arma ha controllato 45 persone e 34 veicoli, riscontrando 11 violazioni al Codice della Strada per un importo totale di 4 mila euro, tra cui per mancata assicurazione del veicolo, guida col cellulare, divieto di sosta e sosta sulle strisce pedonali.

I militari inoltre hanno organizzato diversi posti di controllo per la guida in stato d’ebbrezza, sia nel centro storico, che lungo il Lungomare Viale Kennedy; i controlli hanno interessato 11 conducenti e nessuna persona è stata trovata al volante o alla guida del proprio mezzo a due ruote in stato di ebbrezza. Il tasso alcolemico rilevato infatti è risultato pari a zero o comunque entro i limiti di legge – 0,5 g/l.

Nell’ambito dei controlli antidroga sono state effettuate 6 perquisizioni personali finalizzate alla ricerca di sostanze stupefacenti, armi o oggetti atti ad offendere, nei confronti di un gruppetto di 4 giovani catanesi fruitori della movida in zona Castello Ursino.

I giovani stavano discutendo tra loro in maniera piuttosto accesa e animata, e l’intervento delle Forze dell’ordine ha evitato che la situazione potesse degenerare. Non è stata riscontrata nessuna irregolarità.