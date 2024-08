Controlli sulla movida a Catania nel primo weekend di agosto: sanzioni

Le pattuglie in centro e nella zona del lungomare

CATANIA – Controlli della movida a Catania: anche nel primo fine settimana di agosto un’ordinanza del Questore di Catania ha disposto dei controlli interforze sulle zone in cui si concentrano locali e attività notturne. Lo comunica la Questura di Catania in una nota.

Gli agenti della Questura, coadiuvati da personale della Polizia Locale, hanno assicurato un pattugliamento fisso e dinamico, oltre che nella zona del centro storico, anche in quella di piazza Nettuno e dintorni, che in questo periodo è affollata anche con la presenza di famiglie e bambini.

I controlli sulla movida a Catania

La Polizia ha controllato tutta la fascia costiera della scogliera insieme a militari della Guardia di Finanza, controllando anche situazioni di spaccio di droga o di abuso di alcool. Una persona è stata trovata con addosso una piccola quantità di marijuana, con segnalazione al Prefetto.

Sempre nella zona di piazza Nettuno la Polizia ha contestato 21 infrazioni soprattutto per divieto di sosta. Sono state anche trovate due persone alla guida di veicoli sottoposti a sequestro amministrativo. Complessivamente sono state identificate 104 persone di cui 17 con precedenti penali, sono stati sottoposto a controllo 50 veicoli.

Le moto volanti della Polizia inoltre hanno colto in flagranza quattro catanesi in diverse vie e piazze del centro che facevano l’attività di parcheggiatore abusivo. Per i quattro sono scattate le sanzioni amministrative, mentre una quinta persona, un catanese di 44 anni, è stata denunciata per violazione del Dacur, il “Daspo urbano”.

La zona di Castello Ursino

I Carabinieri, con l’impiego di un equipaggio della Compagnia di Fontanarossa e una Gazzella del Nucleo Radiomobile di Catania, si è concentrata sul quartiere San Cristoforo, Castello Ursino, piazza Federico di Svevia, via Vittorio Emanuele e anche sul lungomare Kennedy.

I militari dell’Arma hanno controllato 39 persone e 27 veicoli. Inoltre, si legge nella nota della Questura, sono state riscontrate 11 contestazioni per un totale di circa 8 mila euro, tra cui la mancanza dell’assicurazione del veicolo, guida senza patente poiché mai conseguita, con fermo amministrativo della vettura e omessa revisione.

I Carabinieri hanno inoltre eseguito 6 controlli per prevenire la guida sotto l’effetto di alcool, con l’utilizzo dell’etilometro: nessun conducente è stato trovato alla guida in stato di ebbrezza.