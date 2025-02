Controlli sulla movida nel centro di Catania: verifiche e sanzioni

Il dispositivo interforze

CATANIA – Controlli sulla movida a Catania: nel fine settimana appena trascorso, le forze dell’ordine hanno svolto un servizio di controllo interforze nel centro storico di Catania, con l’obiettivo di garantire la sicurezza pubblica e il regolare svolgimento della movida. Lo rende noto la Questura di Catania.

I controlli sulla movida a Catania

L’operazione ha coinvolto la Polizia di Stato, unità del X Reparto Mobile, la Guardia di Finanza, la Polizia Locale, l’Esercito Italiano nell’ambito dell’operazione “Strade Sicure” e la Polizia Scientifica.

Le attività di controllo si sono concentrate in diverse aree della città, tra cui piazza Bellini, via Sangiuliano, via Landolina, via Coppola, via Teatro Massimo, piazza Università e via Etnea.

Sono state identificate 211 persone, di cui 34 con precedenti penali, e controllati 79 veicoli. Le pattuglie appiedate hanno vigilato le aree pedonali per prevenire l’accesso di mezzi non autorizzati e contrastare l’uso di droghe e l’abuso di alcol.

Durante i controlli stradali sono state elevate 14 sanzioni, tra cui 4 per guida senza casco con fermo amministrativo, 2 per mancata assicurazione con sequestro dei veicoli e altre per revisione scaduta e guida senza patente.

I parcheggiatori e i locali

Dieci parcheggiatori abusivi sono stati sanzionati, di cui quattro denunciati per violazione del Dacur. Sono stati sequestrati circa 190 euro ritenuti proventi illeciti.

I controlli hanno interessato anche i locali pubblici, con sanzioni per un totale di circa 9 mila euro per violazioni quali mancata esposizione della tabella alcolemica e oraria, occupazione abusiva di suolo pubblico e difformità tra planimetrie dichiarate e reali.

Le verifiche dei Carabinieri

Analoghe attività di verifica sono state svolte dai Carabinieri nelle zone di piazza Federico di Svevia, piazza Currò e Largo Rosolino Pilo. Nel corso dei controlli sono state identificate 107 persone e verificati 56 veicoli, con il sequestro di due mezzi. Un parcheggiatore abusivo è stato denunciato e sottoposto a sequestro di 100 euro.

Sono state elevate 10 sanzioni per un totale di 8 mila euro, con la decurtazione di 35 punti patente. Alcuni veicoli sono stati sequestrati per mancanza di assicurazione e revisione, mentre quattro persone sono state fermate per guida senza patente.

I controlli sulla guida in stato di ebbrezza e sotto l’effetto di droghe hanno riguardato 14 conducenti, senza rilevare infrazioni. Perquisizioni personali per la ricerca di stupefacenti e armi non hanno portato a sequestri. Un 26enne è stato denunciato per violazione del Dacur.