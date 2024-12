Controlli sulla movida a Catania, sanzioni per i parcheggiatori abusivi

Il dispositivo interforze nel centro città

CATANIA – Controlli sulla movida a Catania: controlli interforze sono stati attuati nell’ultimo fine settimana in seguito a un’ordinanza del Questore di Catania. L’obiettivo del dispositivo coordinato dalla Polizia di Stato è quello di prevenire e reprimere tutti quei comportamenti illeciti che possono turbare l’ordine e la sicurezza pubblica. Lo comunica la Questura di Catania.

Polizia e Guardia di finanza si sono contentrate sulla zona zona del centro storico cittadino, in particolare piazza Bellini, via Landolina, via Coppola, via Teatro Massimo, via San Gaetano alla Grotta, via Santa Filomena, via Gemmellaro, piazza Università, piazza Stesicoro e via Etnea.

Complessivamente, comunica la Questura, nel corso della sera e della notte sono state identificate 290 persone, di cui 55 con precedenti, e sono stati controllati 133 veicoli. Sono stati elevati 17 verbali per un importo di circa 5.800 euro.

I parcheggiatori abusivi

Anche in questo fine settimana pugno duro nei confronti dei parcheggiatori abusivi. Sorpresi ad esercitare l’attività senza autorizzazione ne sono stati multati ben otto.

Quattro di essi, un 30enne nigeriano e tre catanesi di 44, 32 e 46 anni, sono stati trovati a svolgere abusivamente l’attività in via Dusmet. Per i primi due, oltre alla sanzione, è scattata anche la denuncia per l’inosservanza delle prescrizioni del Dacur (Divieto di accesso alle aree urbane) emesso dal Questore di Catania.

Un altro parcheggiatore abusivo è stato sanzionato in via Santa Maria La Grande. Anche in questo caso il trasgressore, un catanese di 54 anni, è stato denunciato per l’inosservanza del Dacur.

Un altro parcheggiatore è stato notato e sanzionati in via Puccini. Per lui, un 44enne catanese, è scattata analoga denuncia per l’inosservanza del Dacur. Inoltre, i poliziotti sono intervenuti in via Don Luigi Sturzo per la segnalazione di parcheggiatori abusivi.

Sul posto ne hanno trovati altri due, un somalo di 33 anni e un marocchino di 44, che sono stati accompagnatati negli uffici della Polizia Scientifica per l’identificazione e successivamente sanzionati per l’irregolare attività di parcheggiatore.

Per tutti, oltre le sanzioni, anche il sequestro del denaro in loro possesso, per un importo di 106 euro, prevalentemente costituito da monete, considerato provento dell’attività illecita.

I controlli sulla movida a Catania

L’attività si è concentrata anche sulla prevenzione e contrasto dell’uso delle sostanze stupefacenti attraverso controlli, per le vie del centro, proprio tra i più giovani. In via Sangiuliano un 16enne è stato trovato in possesso di 1,30 grammi di marjuana, mentre in altro controllo ad un 19enne sono stati trovati ancora 1,30 grammi della stessa sostanza. Per i giovani è scattata la segnalazione al Prefetto.

Controlli analoghi sono stati svolti dall’Arma dei Carabinieri, che ha impiegato equipaggi della Compagnia di Piazza Dante e del Nucleo radiomobile di Catania in posti di controllo lungo le vie di maggiore affluenza, in particolare a piazza Federico di Svevia, Piazza Currò, Largo Rosolino Pilo e zone limitrofe.

I Carabinieri hanno controllato in totale 141 persone e 81 veicoli, elevando 20 verbali per violazioni al codice della strada per un importo complessivo di circa 7.500 euro, da cui sono scaturite 2 sospensioni di patente e la decurtazione di 35 punti patente.

In Piazza Federico di Svevia, Largo Rosolino Pilo e vie attigue, i Carabinieri hanno anche proceduto al fermo amministrativo di 7 scooter nei confronti di altrettanti ragazzi, sorpresi a scorrazzare alla guida dei loro veicoli senza aver indossato il casco protettivo.

I Carabinieri hanno anche messo in atto dei servizi di prevenzione della guida sotto l’effetto di alcool. I controlli hanno interessato 40 conducenti, tra cui un giarrese di 50 anni è stato denunciato a piede libero per guida in stato d’ebbrezza, poiché trovato al volante del proprio SUV con un tasso alcolemico di 1.36 grammi al litro.

In merito all’attività antidroga, a Largo Rosolino Pilo sono state effettuate perquisizioni personali da parte delle pattuglie a piedi, finalizzate alla ricerca di sostanze stupefacenti, armi o oggetti atti ad offendere, nei confronti di alcuni gruppetti di giovani catanesi, per un totale di 11 ragazzi.

Durante i controlli un 19enne di Catania è stato trovato con addosso qualche dose di marijuana, motivo per cui è stato segnalato alla Prefettura quale assuntore.