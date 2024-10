Catania, controlli sulla movida: “pugno duro” sui parcheggiatori abusivi

Le verifiche e i pattugliamenti interforze

CATANIA – Controlli sulla movida a Catania: anche questo fine settimana sono stati effettuati i controlli interforze previsti con ordinanza del Questore di Catania. Lo rende noto la Questura di Catania in un comunicato.

I controlli sulla movida a Catania

Gli agenti della Questura, coordinati da un ufficiale di pubblica sicurezza della Polizia di Stato, con il supporto operativo della Polizia Scientifica e coadiuvati da personale della Polizia Locale, hanno assicurato un pattugliamento nella zona del centro storico: piazza Bellini, via Sangiuliano, via Landolina, via Coppola, piazza Università, piazza Stesicoro, via Santa Filomena, via Gemmellaro.

In più gli agenti hanno pattugliato le aree che, generalmente, vedono un considerevole afflusso di persone, con attenzione alla zona di piazza Nettuno, via del Rotolo e dintorni, in questo periodo ancora frequentata da famiglie e bambini.

In tutto il lungomare, da Piazza Europa a Piazza Mancini Battaglia, gli agenti della Polizia di Stato con i militari della Guardia di Finanza hanno assicurato un costante pattugliamento nel corso dell’intera notte.

In questa zona sono stati effettuati controlli amministrativi alle attività commerciali a cura del personale della Polizia Locale-Annona, come pure in zona porticciolo di Ognina.

Sono state identificate 167 persone, di cui 47 con precedenti, e sono stati sottoposti a controllo 71 veicoli, tra auto e motocicli. Questa azione di controllo ha permesso di sanzionare alcuni automobilisti e motociclisti indisciplinati, prevalentemente per guida senza casco, senza assicurazione e senza la prevista revisione. Alcune contestazioni sono state effettuate per prevenire e contrastare fenomeni di “sosta selvaggia”.

I parcheggiatori abusivi

Prosegue il pugno duro contro il fenomeno dei parcheggiatori abusivi che, anche in questo fine settimana, sono stati sorpresi ad esercitare l’attività senza autorizzazione; in particolare, sono stati multati tre catanesi: un 55enne, trovato in via piazza Turi Ferro, un 46enne, in via Dusmet e un 28enne, in via Domenico Tempio.

Sono stati denunciati anche tre soggetti per l’inosservanza delle prescrizioni del D.AC.UR, emesso dal Questore, provvedimento con il quale è stata inibita la possibilità di frequentare le vie limitrofe in cui sono stati trovati. Si tratta di un catanese di 23 anni sorpreso in via De Gasperi, di un 38enne di origine marocchina in piazza Turi Ferro e di un 25enne, sempre di Catania, in via Sant’Euplio.

I controlli dei Carabinieri

L’azione dei Carabinieri, con l’impiego di equipaggi della Compagnia di Piazza Dante e del Nucleo Radiomobile di Catania, si è svolta nel quartiere San Cristoforo, a Castello Ursino, Piazza Federico di Svevia e le zone limitrofe, in cui i militari dell’Arma sono stati impegnati in un servizio di prevenzione e contrasto ai fenomeni di criminalità diffusa.

I militari hanno controllato 111 persone e 48 veicoli, con 10 contestazioni per violazioni al Codice della Strada con importo complessivo di circa 8.700 euro, soprattutto per mancata assicurazione del veicolo, uso del telefono cellulare alla guida, mancato uso della cintura di sicurezza, mancata revisione e guida senza patente.

In più i Carabinieri si sono concentrati sulla prevenzione del fenomeno della guida sotto l’effetto di alcool, con posti di controllo nel centro storico da parte di diverse pattuglie del Nucleo Radiomobile che hanno interessato 11 conducenti, nessuno dei quali è stato trovato al volante o alla guida del proprio mezzo a due ruote in stato di ebbrezza.

Nell’ambito dei controlli antidroga, sono state effettuate perquisizioni personali finalizzate alla ricerca di sostanze stupefacenti, armi od oggetti atti a offendere, nei confronti di 4 giovani fruitori della movida in zona Castello Ursino, uno dei quali, un 27enne catanese, è stato trovato in possesso di alcuni grammi di marijuana confezionati in due spinelli e, pertanto, segnalato alla Prefettura quale assuntore.