Controlli del Nas a Pantelleria, due attività multate

Scoperte "gravi carenze igieniche"

PANTELLERIA (TRAPANI) – Controlli del Nas a Pantelleria: due attività sono state sanzionate a causa della mancata tracciabilità dei prodotti e di carenze igieniche verificate dal Nucleo antisofisticazione e sanità dei carabinieri di Palermo. Lo comunica il Comando provinciale di Trapani in una nota.

Controlli del Nas a Pantelleria: le sanzioni

I carabinieri del Nas di Palermo sono impegnati in queste settimane in una operazione per la sicurezza nella filiera alimentare. A Pantelleria, si apprende nel comunicato dei carabinieri, i Nas hanno sanzionato un’azienda agricola che avrebbe immesso in commercio conserve di vegetali e frutta senza che fosse stata attuata correttamente la tracciabilità dei prodotti a garanzia della filiera alimentare. Circa 14 chili di alimenti sono stati sequestrati, il rappresentante legale dell’azienda è stato multato per 1500 euro.

Inoltre, in un ristorante i carabinieri del Nas hanno sequestrato circa 30 chili di prodotti ittici non tracciati e hanno riscontrato gravi carenze igieniche. L’attività è stata segnalata all’autorità sanitaria ed amministrativa e ha ricevuto una multa di 2500 euro.