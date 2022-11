Controlli Polfer a Catania, multe per oltre 10mila euro

I controlli rientrano nell'operazione "Rail Safe Day" che si è svolta in tutto il territorio nazionale.

La Polfer di Catania ha fatto multe per oltre 10mila euro nel corso dei controlli attorno alla zona della stazione centrale del capoluogo etneo. Contravvenzioni per oltre 5 mila euro e il fermo di 10 veicoli nel corso dei controlli su strada compiuti insieme con gli agenti della polizia municipale. Diverse le sanzioni anche ad esercenti, per oltre 4 mila euro, per occupazione abusiva del suolo pubblico e alla mancanza delle autorizzazioni. I controlli rientrano nell’operazione “Rail Safe Day” che si è svolta in tutto il territorio nazionale e che ha portato al controllo di 593 persone, a 43 sanzioni, a 85 siti ferroviari ispezionati, a 99 operatori della Polizia ferroviaria della Sicilia impegnati.