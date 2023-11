Coppa degli Assi, il ritorno a Palermo fa “litigare” la Regione e il Comune

"Rivendicazioni" a suon di comunicati stampa

PALERMO – Ci sarà anche il numero uno del ranking italiano Emanuele Gaudiano alla “Coppa degli Assi“, il più longevo concorso ippico internazionale d’Italia dopo quello romano di “Piazza di Siena” che ritorna a Palermo dopo 12 anni. La competizione si svolgerà dal 30 novembre al 3 dicembre mentre dal 23 al 26 novembre si terranno gli internazionali di Sicilia.

Gaudiano ha vinto le ultime due edizioni che si sono tenute a Palermo. Saranno presenti anche l’amazzone Giulia Martinengo Marquet, il campione dello scorso anno Francesco Correddu, e ancora Roberto Previtali e Bruno Chimirri, oltre che il belga Loris Berrittella, recente vincitore di una prova Coppa del mondo, e tanti altri cavalieri siciliani.

La competizione negli ultimi anni è stata ospitata ad Ambelia, a poca distanza da Catania. Il suo ritorno a Palermo, salutato con favore anche dagli addetti ai lavori, dal momento che il campo ostacoli di Palermo rappresenta la sua sede naturale, adesso è oggetto di “rivendicazione” a suon di comunicati stampa da parte delle istituzioni.

Schifani: “Investito un milione di euro”

Il presidente della Regione Schifani, che ringrazia le maestranze e gli uffici regionali per lo sforzo compiuto, sottolinea come dopo tanti anni il campo ostacoli della Favorita di Palermo “può riaprire in totale sicurezza, avendo la Regione rimosso le cause che ne avevano decretato la chiusura, da parte del Comune nel 2011. Il mio governo ha investito quasi un milione di euro, tra montepremi e interventi per ristrutturare l’impianto e renderlo idoneo a ospitare competizioni mondiali. Abbiamo voluto riaprire e valorizzare uno dei più antichi impianti esistenti dedicati agli sport equestri e restituire la Coppa alla sua sede originaria. Adesso ci impegneremo al rilancio in grande stile, ripromettendoci di riportare la “Favorita” ai lustri di un tempo”.

Lagalla: “Grande sforzo del Comune”

Il sindaco di Palermo Lagalla e l’assessore Mineo parlano di “grande sforzo messo in campo dal Comune che, grazie al lavoro degli uffici e delle partecipate, ha rimesso in sesto il campo ostacoli della Favorita in stato di abbandono, intervenendo sulla manutenzione del verde, delle alberature e degli impianti, sul rifacimento dei campi e dei percorsi”. Da Palazzo delle Aquile sottolineano come “l’arrivo di queste due grandi manifestazioni è la dimostrazione di quanto l’impegno in termini organizzativi ed economici del Comune sia stato lungimirante perché eventi di questo tipo daranno un grande ritorno per la città anche per il suo tessuto produttivo”. Lagalla e Mineo infine ringraziano “chi ha contribuito concretamente a questo risultato” citando i Ministeri dello Sport e delle Risorse agricole, la Presidenza della Regione e l’Assessorato regionale al Turismo che hanno compartecipato insieme a Fieracavalli all’organizzazione dell’evento”.

In mattinata era intervenuta anche il vicesindaco Carolina Varchi per sottolineare “il grande lavoro del Comune, con la compartecipazione dei ministeri dell’Agricoltura e dello Sport e col supporto della Regione Siciliana” congratulandosi con il sindaco Lagalla per l’intuizione, con l’assessore Mineo per il recupero della struttura equestre” e ringraziando i ministri Abodi e Lollobrigida per aver contribuito all’organizzazione di questo storico evento”.