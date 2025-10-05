Coppa degli Assi, Lagalla: “Grande orgoglio ospitarla”

"Rappresenta un'occasione di valorizzazione del nostro patrimonio"

PALERMO – “È con grande orgoglio e soddisfazione che anche quest’anno abbiamo accolto la Coppa degli Assi, una manifestazione di prestigio internazionale che trova nel campo ostacoli della Favorita una cornice ideale e suggestiva”, lo dice il sindaco di Palermo Roberto Lagalla che commenta lo svolgimento della Coppa degli Assi.

“Questo evento, che richiama ogni anno un pubblico sempre più numeroso, rappresenta non solo un momento sportivo di alto livello, ma anche un’occasione di valorizzazione del nostro patrimonio storico e naturalistico”.

“La riuscita di questa edizione – ha aggiunto Lagalla – è frutto di una sinergia concreta tra il Comune di Palermo e la Regione Siciliana, che ringrazio per la collaborazione istituzionale e l’impegno condiviso. In particolare, desidero sottolineare il decisivo lavoro svolto dall’assessorato al Verde del Comune, che ha reso possibile la sistemazione e il recupero del Campo Ostacoli della Favorita, restituendo negli ultimi anni alla città uno spazio straordinario, rimasto troppo a lungo inattivo”.

“Questa amministrazione – conclude – crede fortemente nella riqualificazione del Parco della Favorita e nella rinascita di un luogo simbolico, riportandolo al centro della vita cittadina anche attraverso eventi di respiro internazionale come questo. Vedere la grande partecipazione di pubblico ci conferma che siamo sulla strada giusta: la Coppa degli Assi non è solo una competizione sportiva, ma un momento di identità e orgoglio per tutta Palermo”.