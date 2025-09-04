Coppa Italia, Udinese-Palermo ai sedicesimi: data e dove vederla in tv

La Lega Calcio Serie A ha reso noto date, orari e programmazione televisiva in merito ai sedicesimi di finale della Coppa Italia 2025/2026 che vedono in campo anche cinque squadre della Serie B.
Tra queste c’è anche il Palermo, che ha superato i trentaduesimi di finale della competizione nazionale battendo ai rigori la Cremonese. I rosanero saranno impegnati martedì 23 settembre, alle 18.30, in casa dell’Udinese. Match visibile in chiaro su Italia 1.
Ecco il quadro completo delle gare:
23/09/2025 Martedì 17.00 Cagliari-Frosinone Canale 2
23/09/2025 Martedì 18.30 Udinese-Palermo Italia 1
23/09/2025 Martedì 21.00 Milan-Lecce Italia 1
24/09/2025 Mercoledì 17.00 Parma-Spezia Canale 2
24/09/2025 Mercoledì 18.30 Verona-Venezia Italia 1
24/09/2025 Mercoledì 21.00 Como-Sassuolo Italia 1
25/09/2025 Giovedì 18.30 Genoa-Empoli Italia 1
25/09/2025 Giovedì 21.00 Torino-Pisa Italia 1