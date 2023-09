La 68^ Coppa Nissena si prepara alla partenza

Cinque validità per la competizione

1' DI LETTURA

Si chiudono lunedì 4 settembre le iscrizioni alla 68^ edizione della Coppa Nissena, Trofeo Michele Tornatore e Memorial Luigi Campione. La gara, in scena dal 8 al 10 settembre, è la seconda delle finali di Campionato Italiano Velocità Montagna a coefficiente 1,5, che per il secondo anno consecutivo è appuntamento del Campionato Italiano Velocità Salita Auto Storiche, che assegnerà la 23^ Coppa Circolo dell’Antico Pistone ed il 3° Trofeo Scuderia ASPAS. La competizione sarà anche round del Campionato italiano “Le Bicilindriche”, della serie cadetta Trofeo Italiano Velocità Montagna sud e dei Campionati Siciliani per auto moderne e storiche.

Cinque validità per la gara organizzata dall’Automobile Club Caltanissetta presieduto dall’Avv. Carlo Alessi. Un evento che come di consueto coinvolge la città e il territorio circostante ed è tra gli appuntamenti sportivi di spicco dell’intera regione, oltre che più longeva cronoscalata della Sicilia. Tutta la giornata di domenica 10 settembre sarà in live streaming e diretta su ACI Sport TV (canale 228 di Sky). L’intero evento sarà presentato giovedì 7 settembre alle 10.30 nella Sala Gialla del Palazzo Comunale di Caltanissetta.

Il numero raggiunto di adesioni è già congruo ma gli organizzatori auspicano ad un ulteriore incremento, quando saranno definite le strategie relative alla vicina Monte Erice che si svolge con una sola settimana di anticipo. Iscrizioni aperte fino alle 24 di lunedì 4 settembre. Lo scorso anno a vincere fu Simone Faggioli con la Norma M20 FC Zytek, davanti a Diego De Gasperi e al primo dei siciliani Francesco Conticelli su Nova Proto NP 01-02.