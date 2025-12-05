 Coppia di fidanzati in macchina con 2,2 kg di cocaina: arrestati
Coppia di fidanzati in macchina con 2,2 kg di cocaina: arrestati

Arresti convalidati per entrambi, braccialetto elettronico per lui
NEL CATANESE
di
1 min di lettura

RAMACCA (CATANIA) – Una coppia di fidanzati, entrambi di 33 anni, è stata arrestata da carabinieri della compagnia di Palagonia per spaccio di sostanze stupefacenti.

Nella loro auto, durante un controllo a Ramacca, militari dell’Arma hanno trovato e sequestrato 2,2 chilogrammi di cocaina, per un valore di mercato stimato dagli investigatori in circa 150mila euro. La coppia è stata anche denunciata per furto di energia elettrica per avere allacciato l’impianto di casa alla rete pubblica.

Il loro arresto è stato convalidato dal gip che per l’uomo ha disposto i domiciliari con l’obbligo dell’uso del braccialetto elettronico.

