Lotteria, coppia vince un milione per la seconda volta in sette anni

I due coniugi non cambieranno vita

Richard Davies, 49 anni, e Faye Stevenson-Davies, 43, entrano a pieno titolo tra i casi più rari registrati dalla Lotteria Nazionale britannica. A distanza di alcuni anni dalla prima vincita, i due coniugi gallesi hanno nuovamente centrato un premio da un milione di sterline, riscattato martedì 16 dicembre 2025.

La coppia ha seguito un istinto che li ha spinti a ignorare le probabilità e tentare ancora la sorte. “Siamo la prova che, se ci credi, tutto è possibile”, ha dichiarato Faye Stevenson-Davies, operatrice nel settore della salute mentale.

La prima vincita risale al 2018

I due coniugi avevano centrato il jackpot per la prima volta nel giugno del 2018 quando i loro numeri, estratti nel gioco “EuroMillions Millionaire Maker”, avevano fruttato loro un premio di 1 milione di sterline (circa 1,3 milioni di dollari).

I due hanno continuato a comprare biglietti della lotteria auspicando un altro colpo di fortuna. La seconda vincita è arrivata sette anni dopo. Questa volta, però, sono state necessarie quattro estrazioni consecutive per conquistare il premio.

“Quando indovini due numeri nell’estrazione del Lotto, vinci automaticamente un ‘Lucky Dip’ per la partita successiva – ha spiegato Richard Davies, ex parrucchiere diventato corriere – È esattamente quello che è successo a noi. Abbiamo indovinato due numeri e vinto un Lucky Dip gratuito… che ci ha portati all’estrazione successiva e così via, fino a quella vincente”.

In quello che definiscono il loro miracolo di Natale, la coppia ha così vinto un altro milione di sterline lasciando sbalorditi gli esperti, che stimano la probabilità di una doppia vincita in una su 24 trilioni.

Coppia vince due volte alla lotteria: come spenderà il premio

La coppia non cambierà vita. Richard Davies ha dichiarato che continuerà a lavorare sette giorni su sette come corriere durante il periodo natalizio, determinato a consegnare i numerosi pacchi ordinati per le festività.

Faye Stevenson-Davies ha spiegato che continuerà a offrire supporto per la salute mentale ai suoi clienti, anche il giorno di Natale. I due coniugi si prenderanno del tempo per riflettere, perché non hanno ancora deciso come spendere il premio.

“La prima volta abbiamo regalato automobili, donato un minibus alla squadra locale di rugby e fatto il possibile per aiutare amici e familiari… È stato incredibile poter fare la differenza”, ha raccontato Richard Davies. “Questa volta, chi lo sa? Ci prenderemo il nostro tempo e ci godremo il momento”, ha aggiunto.

