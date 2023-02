Corini: “Contro il Sudtirol possiamo dimostrare chi vogliamo essere”

Le dichiarazioni dell'allenatore rosanero alla vigilia della trasferta di Bolzano

PALERMO – Parola ad Eugenio Corini. L’allenatore rosanero è intervenuto in conferenza stampa per parlare della sfida di domani in casa del Sudtirol di Bisoli, partendo dai convocati e dalle assenze di Valente e Verre:

“Valente negli ultimi giorni si è allenato a parte e abbiamo capito che non era il caso di rischiarlo nel match di domani, sarà presente per la gara casalinga contro la Ternana. Verre questa mattina ha avuto uno stato febbrile, la temperatura nelle ultime ore è salita e non può partire con noi. Ho chiesto alla società di allargare il campo dei titolari, mancano due giocatori importanti ma la rosa è strutturata per saper reggere le difficoltà, abbiamo giocato partite importanti anche con tante assenze. Graves ha qualità, si è dimostrato molto duttile e ci dà tante alternative nel reparto difensivo. Ci sono delle gerarchie ma i giocatori devono sentire la competizione per alzare il livello”.

“Le condizioni di Nedelcearu, vista la sua tempra e la richiesta di essere sostituito, all’inizio ci hanno dato preoccupazioni – continua Corini – ma una volta scongiurata l’ipotesi di lesioni il giocatore, proprio per le sue caratteristiche muscolari importanti, ha recuperato in fretta ed è pienamente ristabilito. Marconi ha avuto una distorsione alla caviglia, gli abbiamo dato un giorno in più di respiro in vista della gara ravvicinata contro la Ternana ed è anche lui pienamente recuperato. L’ipotesi di vedere insieme Tutino e Di Mariano è concreta e contro il Sudtirol potrebbe essere la gara giusta per schierarli contemporaneamente in campo”.

IL SUDTIROL DI BISOLI

L’allenatore rosanero si è soffermato poi sui prossimi avversari ovvero il Sudtirol, quarto in classifica e protagonista fin qui di un campionato importante: “Il Sudtirol sta certificando un percorso importante, hanno caratteristiche figlie di idee nate da tanto tempo e nei tanti campionati importanti disputati in Serie C. Bisoli ha posto il proprio lavoro su queste basi ed è una squadra difficile da penetrare, brava nei contrattacchi e sulle palle inattive. All’andata potevamo spostare in più occasioni l’inerzia dalla nostra parte ma non ci siamo riusciti, potevamo portare a casa un risultato differente e sul piano tattico la gara di domani sarà sulla falsariga di quel match. All’andata non abbiamo messo grande ritmo ed era difficile prendere velocità proprio per via delle caratteristiche degli avversari”.

Scelte di formazione difficili per Corini, anche in virtù della sfida ravvicinata di martedì sera contro la Ternana allo stadio Barbera: “Se fossimo stati al completo avrei ragionato in maniera strategica, con il fatto che mancano Verre e Valente ho diciamo le scelte obbligate. La rosa per me è pronta ed adeguata, abbiamo creato stimoli e ho bisogno di tutti. Abbiamo recuperato Vido e Masciangelo, dove prendi qualcosa perdi da qualche altra parte e bisogna trovare il giusto equilibrio. Domani schiererò la formazione migliore per battere il Sudtirol, poi per la Ternana vedremo più avanti”.

“Sto valutando chi scegliere come difensore centrale e due dei tre titolari a centrocampo – prosegue il tecnico di Bagnolo Mella – in attacco ho già scelto e ho un’idea precisa di come inizieremo la gara. Mesi fa ho fatto capire alla squadra quanto è importante il lavoro sporco, quanto aiuta a rimanere dentro le partite e a migliorare anche sul piano qualitativo. A prescindere dalla vittoria è l’atteggiamento in campo che crea solidità, ogni giocatore deve sentirsi vicino al compagno. Abbiamo fatto un percorso che ha creato identità e aspettative, ora bisogna far capire ai ragazzi che queste aspettative vanno mantenute”.

LE SOLUZIONI CONTRO UNA DIFESA CHIUSA

Uno dei punti di forza del Sudtirol di Bisoli è sicuramente la grande solidità difensiva, per questo i rosa hanno lavorato alacremente sulle soluzioni offensive per mettere in difficoltà gli avversari: “Il Sudtirol difende con tanti giocatori, hanno grande densità e sono primi per concretezza difensiva rimanendo sempre pronti a riattaccare una volta presa palla. Sappiamo che partita dobbiamo fare, dove provare a scardinare la linea difensiva e trovare spazi per renderci pericolosi. Dobbiamo essere bravi anche ad attaccare i palloni sporchi che possono capitare nella loro area”.

Con l’assenza di Valente Di Mariano, dopo la panchina iniziale contro il Frosinone, è pronto a riprendersi la maglia da titolare: “Di Mariano ha giocato in più posizioni, domani giocherà sull’esterno di destra e può darci soluzioni importanti. Contro il Genoa abbiamo capito determinate cose e stiamo alzando progressivamente il livello degli allenamenti per essere sempre più ambiziosi. Contro il Sudtirol possiamo dimostrare chi possiamo essere”.

“Di Mariano e Tutino hanno caratteristiche diverse – conclude Corini – la mancanza di Valente e Verre ci toglie qualcosa ma dobbiamo essere bravi a prenderci gli spazi che vogliamo anche con giocatori con caratteristiche diverse. Stamattina abbiamo lavorato per trovare situazioni diverse che possano renderci pericolosi in fase offensiva”.