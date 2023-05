Corini: “Portare questa maglia è una responsabilità bellissima”

“Abbiamo fatto una partita ottima, c'è il rammarico per non aver fatto qualche gol in più“

PALERMO – “Abbiamo fatto una partita ottima. C’è il rammarico per non aver fatto qualche gol in più nel primo tempo. Nella ripersa potevamo farne ancora ma abbiamo preso gol. Con una gestione migliore avremmo fatto melfio. Non riusciamo ad ammazzare le partite e lavoreremo su questo in vista delle prossime due e speriamo in qualcosa in più“. A dichiararlo è Eugenio Corini, allenatore del Palermo, dopo al gara vinta per 2-1 contro la Spal.

“Portare questa maglia è pesante sempre ma è una responsabilità bellissima. La squadra ha sempre avuto il sostengo e la volontà a c’è sempre state. Ho voluto sapere i risultati delle altre ma l’ho fatto per dare una spinta in più. Siamo partiti da zero ma abbiamo sofferto e ci siamo presi quello che abbiamo oggi. Oggi ci siamo guadagnati questi grandi possibilità“.

“Continuo a pensare che il campionato sia senza logica vista la classifica – ha continuato Corini – . Essere dentro la griglia playoff è impronte. Abbiamo fatto e faremo il meglio per alimentare il sogno“.

“Conosco bene la città, so che la sofferenza può portare ad un grande risultato. La gente ha sempre spinto la squadra, a volte abbiamo preso i fischi meritati o meno ma devo accettarlo. Questa per – spiega il tecnico – per me è la mia vera occasione di allenatore del Palermo. So cosa vuol dire lavorere qui e mi assumo le responsabilità. Dobbiamo andare in una categoria che tutti vogliamo. Siamo qui a lavorare sodo, la squadra merita rispetto. Godiamo del fatto di essere settimi. Volevo alzare il livello e so cosa significa lavorare a Palermo“.

“Cerco di dare sempre stimoli ai miei giocatori. A volte devi alzare i decibel ed intervenire per fare capire alcune cose, oggi il gol del 2-1 ha alzato il livello per portare la gara a casa“.

Il tecnico ha parlato anche di Tutino, oggi protagonista di alcuni errori sotto porta: “Sta bene, ha fatto una partita di qualità ma era lì e voleva tornare il favore a Brunori. Gli manca il gol ma arriverà anche quello“.

In chiusura Corini ha parlato dell’assenza per squalifica di Brunori a Cagliari: “Purtroppo non lo avrò, c’è un precedente e va bene (ride, ndr)“.