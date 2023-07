Corleone, morti durante una gara clandestina di auto: 2 indagati

Responsabilità data a una delle due vittime, 16enne, che forse non guidava

PALERMO – Il 15 maggio dello scorso anno due ragazzi di Corleone, di 16 e 18 anni – Rosario Leto e Giulia Sorrentino – morirono nel corso di un’improvvisata gara automobilistica sulla Statale 118. Adesso i carabinieri di Corleone hanno notificato due avvisi di garanzia a due giovani di 19 e 22 anni. E’ emerso che per eccesso di velocità la macchina con a bordo i due ragazzi sbandò in curva, finendo fuori strada.

Un incidente avvenuto alla fine di una serata tra amici e causato dalla disattenzione di un guidatore inesperto e senza patente, il sedicenne, secondo quanto raccontato dai componenti del gruppo. L’auto gareggiava in velocità con altre due macchine, di cui sono stati individuati i nomi dei conducenti, indagati in concorso per gare clandestine e per aver provocato, violando il Codice della strada, la morte dei due giovani.

Accertamenti ancora in corso per individuare con certezza il nome del terzo conducente: sono diversi gli elementi che spingono a ipotizzare che alla guida dell’auto incidentata non ci fosse Leto, ma un altro, sopravvissuto all’incidente. Tutti i ragazzi coinvolti hanno addossato la responsabilità alla vittima per preservare l’amico sopravvissuto.