Covid e mascherine: le nuove linee guida per il ritorno a scuola

Manca poco più di un mese al ritorno in classe. L’Istituto superiore di sanità ha pubblicato le indicazioni operative contro il Covid per le scuole di primo e secondo grado.

Sono previsti due livelli di misure di prevenzione: standard e modulare (seguirà il quadro epidemiologico).

Potrà entrare in classe solo chi non ha sintomi, né febbre. Al loro comparire, se si vuole assistere alle lezioni, si dovrà mostrare un tampone con esito negativo. Tampone che non è obbligatorio. Insomma, si potrà stare a casa in attesa che tutto passi.

Una volta in aula attenzione all’igiene delle mani e alla frequente aerazione dei locali.

Le mascherine Ffp2 dovranno essere indossate da insegnanti, studenti e personale scolastico “che sono a rischio di sviluppare forme severe di Covid-19”. E cioè immunodepressi gravi, diabetici, affetti da cardiopatie o malattie respiratorie serie e obesi. Tutti gli altri a viso scoperto.

Queste le linee guida standard e iniziali. Per eventuali misure contenitive si vedrà. Tutto dipenderà dalla curva epidemiologica quando la temperatura inizierà a scendere.