Corriamo insieme per Mauro Glorioso e per la ricerca

Mauro Glorioso e i colleghi di Medicina

"Mauro's Team moving from Palermo to Turin"

Mauro Glorioso è uno studente palermitano iscritto a medicina nell’Università di Torino ed è rimasto paralizzato dopo che il 21 gennaio 2023 gli è stata lanciata una bicicletta elettrica ai Murazzi di Torino – senza alcuna ragione e da un’altezza di 10 metri -, che lo ha colpito alla cervicale. Sono in corso dei processi penali, chiusi in primo grado con delle condanne.

Alla vicenda di Mauro si collega una iniziativa che si terrà domenica 5 maggio: in tutte le città del mondo, e si correrà la Wings for Life World Run per la raccolta fondi destinati interamente alla ricerca di una cura per la lesione al midollo spinale. La raccolta fondi sarà indirizzata a trovare una cura alla paralisi.

“Diamo un contributo e corriamo domenica 5 maggio – si legge in un messaggio -. Tutti insieme per Mauro, ciascuno di noi nella propria città. La medicina e la ricerca potranno aiutare Mauro e tutti quelli come lui a riconquistare la propria vita! Ti invitiamo a fare parte della squadra “Mauro’s Team moving from Palermo to Turin”. Nella squadra di Mauro ci sono già quasi 500 iscritti.

Qui il link per iscriversi

Per chi correrà (o camminerà) a Palermo l’appuntamento è alle ore 12 davanti allo stabilimento Charleston di Mondello. La partenza è prevista in prossimità del locale “Ombelico del mondo” alle ore 13. Per chi parteciperà a Torino la partenza sarà dal Cus Torino, via Modesto Panetto 30.