L'esponente di Forza Italia si trova agli arresti domiciliari. Chi subentra

PALERMO – Si è dimesso da parlamentare dell’Assemblea regionale siciliana Riccardo Gallo Afflitto, detenuto ai domiciliari per corruzione nell’ambito di una inchiesta della Procura di Caltanissetta.

Gallo Afflitto si dimette

Gallo Afflitto era stato eletto all’Ars nella lista di Forza Italia. Il deputato è coinvolto nell’inchiesta “Corte dei Miracoli” coordinata dalla procura di Caltanissetta che ipotizza un sistema di corruzione nella gestione del Cefpas. Le sue dimissioni apriranno le porte dell’Ars al primo dei non eletti nel collegio di Agrigento, Luigi Salvaggio, che nell’ultima tornata elettorale alle regionali ha ottenuto 7.340 preferenze.