Atteso il provvedimento del presidente della Regione

PALERMO – Revoca della delega in vista per Luca Sammartino (Lega), vice presidente della Regione siciliana e assessore all’Agricoltura, indagato nell’inchiesta Pandora della Procura di Catania e sospeso dalle funzioni pubbliche per un anno.

Il provvedimento della Gip

La Gip Carla Aurora Valenti ha applicato, a Sammartino, “la misura interdittiva della sospensione dai pubblici uffici ricoperti, con interdizione da tutte le attività inerenti, per la durata di un anno”.

Appresa la notizia, il governatore della Sicilia, Renato Schifani, si è messo subito al lavoro. Probabile, a questo punto, che Schifani tenga per sé la delega almeno fino alle elezioni europee. La sospensione per un anno impedirà a Sammartino anche di svolgere il ruolo di deputato regionale, è iscritto nel gruppo parlamentare della Lega.