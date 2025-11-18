Corsa al bonus elettrodomestici, verso l’esaurimento i 48 milioni di fondi

La forte richiesta ha messo in difficoltà gli strumenti telematici dell'app Io

ROMA – Corsa al bonus elettrodomestici. Verso l’esaurimento in poche ore i 48 milioni di fondi stanziati dal governo. La forte richiesta ha messo in difficoltà gli strumenti telematici per accedere al bonus e si prevede che le risorse disponibili possano già essere terminate in giornata.

Fin dal primo mattino sono molti i cittadini che hanno prenotato il bonus e questo ha mandato in tilt la parte della App Io dedicata a questo servizio. Il problema, secondo quanto riportato dall’Ansa, è stato gestito reindirizzando con un messaggio i cittadini sul sito bonuselettrodomestici.it. Durante la mattinata tutti e due gli strumenti hanno subito degli stop, con un funzionamento a singhiozzo. La forte richiesta farà probabilmente terminare i 48,1 milioni di euro di fondi previsti già in giornata.