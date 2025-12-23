Corso Vittorio Emanuele, sullo scooter elettrico investe una donna

Prima lo slalom tra la folla dell'isola pedonale, poi l'impatto

PALERMO – Stava passeggiando in corso Vittorio Emanuele quando è stata travolta da uno scooter elettrico guidato da un giovane. E’ successo nella serata di ieri, lunedì 22 dicembre, quando il ragazzo ha percorso l’isola pedonale facendo slalom tra la folla. In seguito all’impatto una donna è finita violentemente per terra e ha riportato ferite.

I soccorsi

A lanciare l’allarme sono stati alcuni passanti, sul posto sono arrivati i snaitari del 118 e la polizia ed è stata trasportata in ospedale. Si tratta dell’ennesimo incidente provocato dai mezzi elettrici in città.

Il bambino investito

Sempre in corso Vittorio Emanuele, diversi mesi fa è stato investito un bambino di sei anni. A travolgerlo, un mini-scooter guidato da un minorenne.

A bordo si trovava anche un coetaneo. In quel caso il piccolo è stato trasportato in codice giallo all’ospedale Di Cristina. Dopo l’incidente si è anche sfiorata la rissa. Un altro pedone è rimasto poi ferito in via Maqueda: chi era alla guida di uno scooter elettrico ha schivato la folla dell’isola pedonale, poi l’impatto.

Un fenomeno dilagante

Una “invasione” contro la quale molti cittadini e associazioni puntano il dito, con tanto di petizione online che raccoglie da tempo migliaia di firme. I mezzi elettrici a pedalata assistita, spesso modificati e trasformati in veri e propri ciclomotori, sfrecciano per le vie della città senza assciurazione, mettendo a repentaglio soprattutto l’incolumità dei pedoni. Ad ottobre sono stati potenziati i controlli delle forze dell’ordine, che in centro hanno fatto scattare numerosi sequestri. Ma il fenomeno è dilagante.