 Velocipedi trasformati in scooter elettrici: sequestri a Palermo
Velocipedi trasformati in scooter elettrici: sequestri a Palermo

Controlli straordinari in via Maqueda
DAVANTI AL MASSIMO
di
PALERMO – Scooter elettrici spacciati per velocipedi. Servizio di controllo straordinario dei carabinieri per provare ad arginare un fenomeno dilagante. I militari si sono piazzati davanti al Teatro Massimo, all’inizio di via Maqueda.

I velocipedi a pedalata assistita vengono modificati e trasformati in veri e propri ciclomotori. Non pagano assicurazione e zizzagano indisturbati per le strade di Palermo.

Nelle scorse ore c’è stata la denuncia della Consulta della Bicicletta. Lo scorso aprile, l’organismo comunale aveva chiesto “provvedimenti urgenti per contrastare il fenomeno della circolazione illegale degli ‘scooter elettrici’”.

Un appello finora caduto nel vuoto. Oggi il servizio dei carabinieri nel tentativo di stoppare il clima di impunità. Sono già diversi i mezzi sequestrati. 

