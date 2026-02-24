L'annuncio dell'ex presidente di Confindustria

ACIREALE – Cento posti di lavoro, innovazione e rispetto per l’ambiente. Sono ufficialmente iniziati i lavori del progetto “Spazio Umano Acireale”, nuovo intervento mixed-use firmato da Cosedil, società di costruzioni con oltre 60 anni di storia. Il progetto è ubicato nei pressi dell’incrocio tra viale Cristoforo Colombo e via Latisana e integra una sede corporate direzionale da circa 3.000 mq, un’area residenziale composta da 34 appartamenti e 12 ville, oltre a servizi accessori pensati per migliorare la qualità della vita e valorizzare del territorio.

Acireale, nasce “Spazio umano”



Sia il nome del progetto “Spazio Umano” sia il suo payoff “Il valore di vivere meglio” sintetizzano la visione che guida l’intervento: costruire un ecosistema di ispirazione olivettiana capace di unire qualità del lavoro e qualità dell’abitare, con alti standard qualitativi ed un contesto pensato per valorizzare

sicurezza e serenità.

Il cantiere si svilupperà da febbraio 2026 a gennaio 2029 (circa 36 mesi), con una pianificazione per fasi: entro il 31 dicembre 2027: completamento del corpo Uffici, nel corso del 2028: completamento Residenze e Ville.

La progettazione e la direzione lavori sono affidate all’Ing. Arch. Angelo Vecchio (Studio Scau). L’investimento è supportato da primari partner finanziari quali UniCredit ed Intesa Sanpaolo.

Il progetto è suddiviso in tre blocchi funzionali: Spazio Umano Uffici: sede direzionale corporate (circa 3.000 mq) per il trasferimento della sede principale del Gruppo Cosedil; Spazio Umano Residenze: 34 appartamenti, con una parte pensata anche in ottica di welfare e qualità della vita a favore dei collaboratori del Gruppo e una parte rivolta al mercato; Spazio Umano Ville: 12 ville per i dirigenti di Cosedil e per chi ricerca privacy, spazio e un’elevata qualità abitativa.

Dati occupazionali e benefici per il territorio

Durante le fasi di costruzione (2026–2028) il cantiere occuperà in media circa 100 lavoratori. A progetto completato, circa 150 collaboratori lavoreranno nei nuovi uffici del Gruppo Cosedil di Acireale e nei servizi accessori, trasferendo alla comunità di Acireale un’economia indotta dall’aumento dell’occupazione.

Al Comune andranno inoltre oneri concessori che saranno in parte finalizzati al miglioramento della viabilità verso il centro di Acireale.

Sostenibilità e bioedilizia: elementi certificabili e scelte costruttive

Per la nuova sede direzionale e per le residenze e ville sono stati adottati i principi della bioedilizia, con materiali eco-compatibili certificati, orientati a durata e facilità di manutenzione nel tempo.

L’adozione di impianto fotovoltaico, climatizzazione con pompe di calore e regolazione automatica, isolamento con sistemi e materiali certificati, cappotto termico su murature, recupero delle acque piovane per irrigazione, e di altri accorgimenti di efficientamento porteranno gli edifici a ottenere la classe energetica A4, con riduzione stimata dei consumi energetici del 20%; riduzione consumi idrici 5% e riduzione materiali 10%.

Gaetano Vecchio: “Ispirazione olivettiana”

“Con “Spazio Umano Acireale” – dichiara Gaetano Vecchio, CEO e Direttore Generale di Cosedil -, vogliamo realizzare un luogo d’ispirazione olivettiana. Vogliamo offrire una soluzione casa-lavoro ai nostri collaboratori. Un incentivo a mantenere, ma anche attrarre, talenti e risorse umane in Sicilia. Ma ci

proponiamo anche di offrire sul mercato la nostra esperienza costruttiva per comunicare il valore di vivere meglio ad Acireale”.

“Significa offrire qualità concreta e aumentare il valore per il territorio – continua Vecchio -. Ci saranno anche benefici diretti per Acireale in termini di oneri di urbanizzazione e in futuro anche una sala polivalente all’interno dell’azienda che potrà essere utilizzata su prenotazione anche da enti e associazioni del territorio”.