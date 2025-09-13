Verso Cosenza-Catania: Toscano senza Caturano ma con le idee chiare

Le parole del tecnico rossoazzurro alla vigilia della trasferta in terra calabra

CATANIA – Conferenza stampa di vigilia. Cosenza-Catania vede sugli scudi mister Mimmo Toscano rilanciare le ambizioni rossoazzurre su un campo, e una piazza, che il tecnico conosce molto bene.

Il momento del Catania

“Se nelle altre gare ho parlato di partite insidiose, questa è molto insidiosa. Una squadra che viene da una categoria superiore con giocatori di categorie superiori. Hanno fatto finora buone gare. È la prima volta che torno lì a distanza di diciassette, diciotto anni: rimango concentrato, poi domani saluterò magari qualche amico. Ma resto concentrato sulla partita.

Confido nel vedere una squadra che migliora. Nel vedere cambiamenti in meglio. In un campionato che, come dico sempre, richiede costanza.

Saremmo dei pazzi a pensare che abbiamo già vinto il campionato. Siamo appena alla terza giornata. Siamo partiti bene ma dobbiamo solo pensare ad essere costanti. Ogni partita ha la sua storia. Dico sempre ai ragazzi che occorre tenere in mano la partita: c’è un momento in cui si deve soffrire, e non subire, e dobbiamo riuscire a rimanere noi stessi. Concentrati”.

L’avversario: il Cosenza

“Il Cosenza è partito in una certa maniera. Nell’ultima gara ha cambiato e non so se cambierà anche contro di noi. Dobbiamo capire e leggere subito la partita. Io conosco bene l’ambiente e so che si prepareranno a fare una grande partita contro il Catania. E noi dobbiamo fare lo stesso. Antenne alte, io non credo a difficoltà societarie e tutto il resto”.

Il gruppo

Mister Toscano ha anche confermato che non sarà del match il bomber Caturano: “Io convocherò e utilizzerò i calciatori che ho a disposizione. Caturano col Cosenza non sarà a disposizione. C’è, invece, Vitale e questa è una buona notizia: sono contento per il ragazzo.

Finora il gruppo è sempre stato lucido. Sulla determinazione e la pazienza, i ragazzi sono sulla strada giusta. Chiaro che, poi, ogni partita ti pone davanti situazioni diverse. Chi scenderà in campo? Ho già la formazione in testa”.