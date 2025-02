Cosenza-Palermo, Brunori: “Ora serve soltanto continuità”

Il capitano: "Oggi serviva carattere e la squadra l'ha messo in campo"

“È stata una partita che ci dà consapevolezza dei nostri mezzi. Era importante vincere e ora serve soltanto continuità. La usiamo spesso questa parola, ma dobbiamo cercare di metterla all’opera”. Matteo Brunori, capitano dei rosanero, commenta così Cosenza-Palermo terminata 3-0 in favore dei siciliani.

“Il gol per un attaccante è improntate. Poi quando contribuisci alla vittoria della squadra lo è ancora di più. Risposta sul campo con carattere? Oggi serviva il carattere e la squadra l’ha messo all’opera. Siamo contenti della vittoria, ora bisogna pensare alla prossima portando continuità. Mi dispiace non poterci essere contro il Brescia (causa diffida, ndr), non capisco l’ammonizione di oggi ma devo accettarla”, conclude così Brunori ai microfoni ufficiali del club rosanero.