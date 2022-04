Covid, 3.787 nuovi casi: Sicilia settima per contagi

Undici decessi.

PALERMO – Sono 51.993 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 63.815. Le vittime sono invece 85, in calo rispetto alle 133 registrate ieri.

I dati siciliani

In Sicilia (settima in Italia per contagi) sono 3.787 i nuovi casi a fronte di 23.383 tamponi processati. Il tasso di positività tocca quota 16,1%. Undici le vittime, novecentocinquantacinque i ricoveri.

I casi provincia per provincia

Ecco la situazione a livello provinciale: a Palermo sono stati registrati 1.052 casi, Catania 788, Messina 800, Siracusa 384, Trapani 288, Ragusa 226, Caltanissetta 144, Agrigento 293, Enna 73.